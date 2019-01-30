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Муниципальная няня: стало известно, сколько денег будут компенсировать украинцам
В Украине с 1 января 2019 года семья с ребенком не старше трех лет сможет получать 1626 гривен ежемесячно на оплату услуг няни. В среду, 30 января, правительство утвердило порядок возмещения средств по программе «Муниципальная няня».
Напомним, что о внедрении института муниципальнях нянь в Кабмине заявили еще весной прошлого года, пообещав молодым родителям денежную компенсацию.
Согласно принятому решению, областным и Киевской городской государственным администрациям поручено с 1 января 2019 года возмещать стоимость услуг по программе «муниципальная няня» в размере прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет, который установлен по состоянию на 1 января соответствующего года. В 2019 году эта сумма составит 1626 гривень.
Муниципальной няней может быть какое-либо физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо, которое предоставляет услугу по уходу за детьми, кроме государственных и коммунальных детских садов, которое заключило договор об предоставлении услуг по уходу за ребенком до трех лет.
Компенсация будет ежемесячно перечислятся одному из родителей или опекуну.
По словам министра социальной политики Андрея Ревы, в государственном бюджете на данные цели заложено 500 млн гривен.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что родителям, которые решат нанять для ухода за ребенком муниципальную няню, никто не будет отменять декретные выплаты. Услуги помощницы будут дополнительным бонусом молодым родителям. Такое заявление сделал министр Андрей Рева.
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