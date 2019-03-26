За неделю корь унесла жизни четырех украинцев

Здоровье

За период с 15 по 21 марта от осложнений кори в Украине скончались 4 человека, а всего с начала года это заболевание унесло жизни 14 украинцев. Такую оперативную информацию обнародовал Минздрав.

Общее количество заболевших достигло 33 тысячи, при этом после нескольких недель падения уровня заболеваемости кривая вновь пошла вверх. Так, по оперативным данным, в Хмельницкой области за неделю корь диагностировали у 207 человек (95 взрослых и 112 детей), во Львовской — 186 (56 и 130 соответственно), Киевской — 177 (99 взрослых и 78 детей), Ровенской — 157 (39 взрослых и 118 детей).

Киев по росту заболеваемости занимает второе место среди украинских регионов — в столице за неделю корь диагностировали у 110 взрослых и 93 детей.

Напомним, 20 марта стало известно о смерти от кори роженицы в Сумах, а во Львове от опасного заболевания умер заразившийся корью от мамы двухлетний мальчик, который не был вакцинирован.



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