"По земле прокатилась война": музыканты из Авдеевки создали трогательный клип (видео)

Украина

О дебютном ролике местной группы «Эпизод» сообщил в Facebook журналист Роман Цимбалюк.

«Эта команда из Авдеевки — город непосредственно на линии соприкосновения. Здесь пять лет идет война. Пулеметы никогда не затихают, даже во время перемирия, окраины города заминированы. Тысячи людей покинули город: до войны было 36 тыс жителей, осталось — 23 тысячи. Именно здесь четыре пацана (возраст от 16 до 25 лет) создали группу „Эпизод“ и играют рок в авдеевском гараже в 200 метрах от линии фронта, выступают с бесплатными концертами в центре Авдеевки. Инструменты купили на пожертвования», — объяснил Цимбалюк.

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«Они поют о войне, они хотят победить войну. Парни записали свою первую песню в студии, а мой друг во время работы в городе снял и смонтировал для них клип. Давайте поддержим музыкантов!» — призвал он читателей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 21 марта погиб Максим Сырин, боец бригады, обороняющей Авдеевку.

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