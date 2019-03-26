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"По земле прокатилась война": музыканты из Авдеевки создали трогательный клип (видео)
О дебютном ролике местной группы «Эпизод» сообщил в Facebook журналист Роман Цимбалюк.
«Эта команда из Авдеевки — город непосредственно на линии соприкосновения. Здесь пять лет идет война. Пулеметы никогда не затихают, даже во время перемирия, окраины города заминированы. Тысячи людей покинули город: до войны было 36 тыс жителей, осталось — 23 тысячи. Именно здесь четыре пацана (возраст от 16 до 25 лет) создали группу „Эпизод“ и играют рок в авдеевском гараже в 200 метрах от линии фронта, выступают с бесплатными концертами в центре Авдеевки. Инструменты купили на пожертвования», — объяснил Цимбалюк.
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«Они поют о войне, они хотят победить войну. Парни записали свою первую песню в студии, а мой друг во время работы в городе снял и смонтировал для них клип. Давайте поддержим музыкантов!» — призвал он читателей.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 21 марта погиб Максим Сырин, боец бригады, обороняющей Авдеевку.
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