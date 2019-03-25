Украина

На кого сейчас работаете? Украинский журналист поставил на место перебежчика СБУ Прозорова

Украинский журналист Роман Цимбалюк во время пресс-конференции в Москве, которую дал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, уволенный за пьянство, вызвал бурю негодования своими вопросами, поставленными перебежчику

«Я вас тоже поздравляю с 27 годовщиной СБУ. Непонятно, если вы здесь находитесь, значит, вы здесь хорошо устроились, судя по всему. Потому что в этот зал просто так не пускают. Хочу спросить: чем вы занимаетесь, в какой спецслужбе сейчас работаете? И самое главное: если в Украине „гражданская“ война, то чего же вы на территорию России перебежали?», — цитирует Романа Цимбалюка «Обозреватель».

В ответ перебежчик заявил, что на вопросы о своей нынешней деятельности, статусе, месте жительства отвечать не будет. Мол, это — вопросы безопасности. В свою очередь модератор пресс-конференции обрушилась на Романа Цимбалюка и пригрозила вывести его из-зала за то, что задавал вопросы с места и без микрофона.

После пресс-конференции в социальных сетях украинский журналист написал, что, судя по всему в Кремле паника, если они «пересказывают сюжеты из зомби-ТВ».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на пресс-конференции Прозоров в очередной раз озвучил фейк о якобы причастности СБУ к крушению Boeing MH-17 на Донбассе в 2014 году.

Также сообщалось, что данные Василия Прозорова внесены в базу «Миротворца».

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