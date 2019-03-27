Зверское избиение школьника до реанимации: выяснились новые детали

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Стали известны подробности инцидента в Бердичеве, где восьмиклассник нанес тяжелую травму головы 16-летнему Дмитрию. Примечательно, что пострадавший после драки дошел домой сам, ничего не сказав родителям, и только на утро те обратились за медицинской помощью. Медики пришли в ужас, ведь согласно их заключению, парень мог не выжить, сообщает ТСН.
«При данной черепно-мозговой травме возможен летальный исход. Отмечалось нарушение сознания, связанное с тяжелой черепно-мозговой травмой. Он прооперирован», — сообщил журналистам детский нейрохирург Житомирской областной детской больницы Николай Федорко.
Журналисты нашли обидчика пострадвшего — 14-летний парень в настоящее время с гипсом — у него сломана рука. В то же время он утверждает, что к драке полученная им травма отношения не имеет, якобы он получил ее во время игры в баскетбол.
В школе драчуна считают трудным подростком — у него были проблемы общения с одноклассниками, были претензии к поведению и на уроках.
А пока мать Дмитрия радуется, что сын идет на поправку и в суд обращаться не собирается, полиция начала расследование и выясняет, кто первый нанес удар в драке.
В любом случае отвечать за действия Назара будет его мать, поскольку он несовершеннолетний.
Напомним, ранее в Винницкой области жертвой травли стала учительница, а в Киеве девочке нанесли травмы одноклассницы из-за высказываний в Instagram.
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