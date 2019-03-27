- 8:07 Плоды военной пропаганды: в Крыму подросток лишился пальцев из-за самодельной взрывчаткrb
- 8:02 Путина сбросят те, кто его туда возносил: Игорь Эйдман о будущем России, Крыма и Донбасса
- 7:54 Шанс есть у всех, — экс-чемпион мира поделился мнением о предстоящем бое Гвоздика
- 7:48 В Киеве произошло серьезное ДТП с участием военных
- 7:42 Дания за 10 минут отыграла три мяча на поле швейцарцев: видеообзоры матчей отбора к Евро-2020
- 7:26 Зверское избиение школьника до реанимации: выяснились новые детали
- 6:52 Настя Каменских поразила соблазнительным образом: горячее фото
- 6:09 Угрожал убить восемь тысяч украинцев: стало известно о зловещем ультиматуме Путина
- 5:48 Стало известно, почему у ребенка принца Гарри и Меган Маркл будет другая фамилия
- 4:45 Подвели плотские желания: мужчина переел виагры и умер прямо на своей замужней любовнице
В Киеве произошло серьезное ДТП с участием военных (фото)
В Киеве произошло ДТП с участием военного грузовика — на Гаванском мосту он столкнулся с автомобилем Chevrolet. В салоне «легковушки» находились пожилой мужчина и ребенок, сообщил Информатор.
Авария произошла поздно вечером 26 марта, около 22:30. По предварительным данным, виновниками столкновения стали военные — их грузовик влетел в Chevrolet сзади. Якобы у автомобиля отказали тормоза.
От удара у Chevrolet вылетело заднее стекло, и сама машина оказалась смятой.
К счастью, водитель и пассажиры авто не пострадали, а на помощь грузовику прибыл еще один военный автомобиль.
На месте происшествия работал наряд патрульной полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о ДТП с участием военных грузовиков в Польше, а в Киеве утром 26 марта случилось жуткое ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции. Девушка-патрульная была госпитализирована.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!