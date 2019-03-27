Происшествия

В Киеве произошло серьезное ДТП с участием военных (фото)

В Киеве произошло ДТП с участием военного грузовика — на Гаванском мосту он столкнулся с автомобилем Chevrolet. В салоне «легковушки» находились пожилой мужчина и ребенок, сообщил Информатор.

Авария произошла поздно вечером 26 марта, около 22:30. По предварительным данным, виновниками столкновения стали военные — их грузовик влетел в Chevrolet сзади. Якобы у автомобиля отказали тормоза.

От удара у Chevrolet вылетело заднее стекло, и сама машина оказалась смятой.

К счастью, водитель и пассажиры авто не пострадали, а на помощь грузовику прибыл еще один военный автомобиль.

На месте происшествия работал наряд патрульной полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о ДТП с участием военных грузовиков в Польше, а в Киеве утром 26 марта случилось жуткое ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции. Девушка-патрульная была госпитализирована.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter