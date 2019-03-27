Украина

Ни совести, ни чести: Наев сделал жесткое заявление по поводу «ихтамнетов» на Донбассе

Российские военнослужащие, воюющие в рядах боевиков на Донбассе и обстреливающие мирные населенные пункты, не имеют права называться военными. Военнослужащий, посягающий на чужую мирную землю — не военный, а мародер и преступник. Ранее сообщалось, что суд в Киеве пришел к выводу, что в 2014 году в захвате Крыма участвовало минимум 10,5 тысячи российских военных.

Об этом в интервью «Голосу України» заявил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, с российскими военными, которые принимают непосредственное участие в агрессии России против Украины, украинские бойцы каждый день разговаривают на хорошо понятном им языке — на языке оружия.

«От себя лично, как офицер, я хочу добавить, что те российские военные, кто втихаря переоделся в форму, которую носят наемники 1-го и 2-го армейских корпусов российско-оккупационных войск, и начал обстреливать мирные населенные пункты, женщин, детей, пожилых людей, — не имеют права называться военными», — отметил он и добавил, что быть военным — это значит иметь честь, совесть, мужество и быть готовым защищать свою родную землю, а не посягать на чужую. «Тогда это не военный, а мародер и преступник», — резюмировал командующий Объединенных сил.

Эксклюзивное интервью Сергея Наева также можно прочесть на сайте «ФАКТОВ»: «Линию соприкосновения на Донбассе мы контролируем надежно».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Верховной Раде Украины на заседании Минской группы продемонстрировали российские беспилотники, сбитые в районе проведения операции Объединенных сил — «Орлан — 10» и «Элерон -3СВ».

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