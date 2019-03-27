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Украина

Известный нардеп впервые стала мамой: родила ребенка от коллеги по Раде

12:33 27 марта 2019 291
Алена Кошелева
Инф. «ФАКТОВ»

В сети сообщили о пополнении в семье народных депутатов Алены Кошелевой (фракция Радикальной партии) и Давида Макарьяна («Блок Петра Порошенко»). 11 марта Алена родила девочку, о чем счастливый отец сообщил журналистам ресурса «Новости-N».

По его словам, роды прошли в одном из столичных роддомов.

Беременная Кошелева в парламенте

Кошелевой — 28 лет, у нее это первый ребенок. А вот для мужа — 34-летнего народного депутата (пара официально оформила отношения в августе 2018 года) — второй. У него уже есть дочь от Натальи Капашиловой, с которой он состял в гражданском браке.

Ранее стало известно о появлении ребенка в еще одной парламентской семье — депутатов Татьяны Донец («БПП») и Дениса Дзензерского («Народный фронт»).

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