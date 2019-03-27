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Известный нардеп впервые стала мамой: родила ребенка от коллеги по Раде
В сети сообщили о пополнении в семье народных депутатов Алены Кошелевой (фракция Радикальной партии) и Давида Макарьяна («Блок Петра Порошенко»). 11 марта Алена родила девочку, о чем счастливый отец сообщил журналистам ресурса «Новости-N».
По его словам, роды прошли в одном из столичных роддомов.
Беременная Кошелева в парламенте
Кошелевой — 28 лет, у нее это первый ребенок. А вот для мужа — 34-летнего народного депутата (пара официально оформила отношения в августе 2018 года) — второй. У него уже есть дочь от Натальи Капашиловой, с которой он состял в гражданском браке.
Ранее стало известно о появлении ребенка в еще одной парламентской семье — депутатов Татьяны Донец («БПП») и Дениса Дзензерского («Народный фронт»).
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?