Украина

Стало известно, как оккупанты могут помешать крымчанам проголосовать на выборах президента Украины

Оккупанты могут создать искусственные очереди на админгранице с аннексированным Крымом, для того, чтобы не дать крымчанам проголосовать на выборах президента Украины 31 марта.

Об этом сообщила правозащитница Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Дарья Свиридова.

«К сожалению, от оккупационной власти можно ожидать определенных действий по препятствию избирателям. Голосованию, например, создание искусственных очередей на КПВВ, задержек в прохождении паспортного контроля и любыми другими путями», — цитирует Свиридову УНН.

Правозащитница напомнила выборы президента в 2014 году, когда оккупационные власти искусственно создали на пунктах пропуска серьезные очереди и заторы.

«Мы можем предположить, что одной из причин, а возможно и основной причиной, были попытки создать препятствия лицам, которые хотели выехать в Херсон или другие области для того, чтобы реализовать свое право голоса» — добавила Свиридова.

В свою очередь, Служба внешней разведки Украины не исключает со стороны РФ оказания влияния на результаты голосования 31 марта.

По данным разведки, на территории оккупированного Крыма возможны схемы по скупке и вывозу на материковую Украину украинских паспортов, выданных крымчанам до марта 2014 года.

Как сообщали «ФАКТЫ», по данным Службы внешней разведки Украины, 31 марта, в день выборов президента Украины, Российская Федерация планирует провести кибератаки на серверы Центральной избирательной комиссии и окружных избирательных комиссий Украины. По данным украинской киберполиции, в Кремле хотят заполучить данные из реестра избирателей Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter