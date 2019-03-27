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В ГПУ отреагировали на скандальное видео с признаниями подозреваемого в убийстве Гандзюк
В Генпрокуратуре прокомментировали видео, на котором подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексей Левин рассказывает о причастности к преступлению заместителя главы Херсонской облгосадминистрации Евгения Рищука.
«Следствие по делу об убийстве Екатерины Гандзюк никогда не отвергало возможности привлечения к ответственности других участников преступления, кроме тех, которые уже проходят по делу. Об этом неоднократно заявлял генпрокурор, процессуальные руководители и члены следственной группы. В том числе, во время общения в закрытом режиме на заседаниях парламентской комиссии», — написал в Facebook спикер генпрокуратуры Андрей Лысенко.
По его словам, видео Алексея Левина прокуратурой рассматривается исключительно как способ защиты подозреваемых в убийстве: Левина и Владислава Мангера, адвокаты которого организовали это интервью.
Он отметил, что видео появилось в Украине именно в дни рассмотрения в Шевченковском райсуде изменения меры пресечения в отношении Мангера, где прокуратура настаивает на безальтернативном аресте.
По словам Лысенко, в видео Левина для следствия нет ничего нового. Прокуроры получили дополнительную информацию и рассматривают рабочие версии, которые не выносятся в публичную плоскость.
«Как только эти доказательства будут достаточными для предъявления подозрения и избрании меры пресечения, все необходимые процессуальные действия органами прокуратуры будут сделаны. Независимо от политических процессов в Украине», — добавил спикер.
Как писали «ФАКТЫ», активистку Екатерину Гандзюк убили из-за противодействия незаконной вырубке лесов в Олешковском районе Херсонской области.
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