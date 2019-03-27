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Мир

В Казахстане разбился военный вертолет: много погибших

22:34 27 марта 2019 96
Вертолет
Инф. «ФАКТОВ»

На юге Казахстана разбился военный вертолет, на борту которого находились 13 военных. Об этом сообщило министерство обороны страны. Гибель всех, кто находился на борту, подтвердил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Вертолет выполнял полет в рамках военного учения по маршруту Актау- Шымкент. Экипаж вертолета погиб. Мною приказано начать расследование. Мои соболезнования семьям погибших. Им будет оказана материальная помощь», — заявил президент Казахстана, передает радио «Свобода».

Вертолет был в составе звена из четырех машин. Они направлялись из города Актау на берегу Каспийского моря в Шымкент на юге страны. Два вертолета приземлились в Кызылорде, третий вернулся к месту аварии вертолета Ми-8. В Минобороны Казахстана уточнили, что перелет проходил в темное время в сложных метеорологических условиях.

На место происшествия отправилась специальная комиссия, которая изучит обстоятельства катастрофы.

Как писали «ФАКТЫ», 30 декабря в России произошла катастрофа с вертолетом Robinson. В результате аварии погибли четыре человека. Машина разбилась при взлете с частной вертолетной площадки в поселке Верхняя Березовка в пригороде Улан-Удэ (Бурятия).

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