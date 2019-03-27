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В Казахстане разбился военный вертолет: много погибших
На юге Казахстана разбился военный вертолет, на борту которого находились 13 военных. Об этом сообщило министерство обороны страны. Гибель всех, кто находился на борту, подтвердил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Вертолет выполнял полет в рамках военного учения по маршруту Актау- Шымкент. Экипаж вертолета погиб. Мною приказано начать расследование. Мои соболезнования семьям погибших. Им будет оказана материальная помощь», — заявил президент Казахстана, передает радио «Свобода».
Вертолет был в составе звена из четырех машин. Они направлялись из города Актау на берегу Каспийского моря в Шымкент на юге страны. Два вертолета приземлились в Кызылорде, третий вернулся к месту аварии вертолета Ми-8. В Минобороны Казахстана уточнили, что перелет проходил в темное время в сложных метеорологических условиях.
На место происшествия отправилась специальная комиссия, которая изучит обстоятельства катастрофы.
Как писали «ФАКТЫ», 30 декабря в России произошла катастрофа с вертолетом Robinson. В результате аварии погибли четыре человека. Машина разбилась при взлете с частной вертолетной площадки в поселке Верхняя Березовка в пригороде Улан-Удэ (Бурятия).
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..