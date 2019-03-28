Взрывы и пожар в Кропивницком: количество пострадавших увеличилось

Происшествия

Количество пострадавших в результате взрыва автозаправочной станции в Кропивницком увеличилось до четырех человек. Они все госпитализированы в областную больницу.

Об этом сообщают в Главном управлении ГосЧС Кировоградской области. «В результате пожара травмированы четыре человека, они находятся в Кировоградской областной больнице. Это — двое сотрудников ГосЧС — начальник караула и старший помощник начальника дежурной смены и двое граждан 1960 и 1977 г. р.», — говорится в сообщении.

Тем временем журналисты «112 Украина» уточняют, что больше всех пострадал водитель автоцистерны, которая загорелась первой. Он с ожогами находится в реанимации. Также среди пострадавших — инженер заправки. «Люди, когда произошло возгорание, спасали свое имущество, водители пытались отбуксировать автомобили, чтобы на них не перекинулся огонь. Столб огня достигал нескольких десятков метров — его было видно со всех уголков города и даже за городом», — сообщают журналисты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», взрывом и последовавшим за ним пожаром на автозаправке в Кропивницком были уничтожены четыре автоцистерны для сжиженного газа, шесть грузовых и восемь легковых автомобилей. Повреждены восемь легковых и два грузовых автомобиля, а также кровля здания.

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