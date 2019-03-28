- 10:21 На полигоне под Черниговом прогремел взрыв: первые детали ЧП
- 10:19 Меган Маркл хочет нанять учителем музыки для своего ребенка британскую мегазвезду
- 10:18 Прогноз погоды: синоптики рассказали, когда уйдут снегопады и где ожидать засухи
- 10:17 Взрывается от любви: Сергей Бабкин выпустил чувственный клип
- 10:11 Гвоздик — Нгумбу: прогнозы букмекеров на чемпионский бой
- 10:07 Взрывы и пожар в Кропивницком: количество пострадавших увеличилось
- 9:58 На трассе под Киевом столкнулись 20 авто: фото и видео с места ДТП
- 9:47 Кровавое ДТП в Харькове: Зайцева и Дронов обрекли потерпевших на новые страдания
- 9:45 Леся Никитюк удивила смелым образом в модных велосипедках
- 9:43 Избивают и грабят даже санитаров: бывшие зеки держат в страхе дом престарелых в Бердянске
Взрывы и пожар в Кропивницком: количество пострадавших увеличилось
Количество пострадавших в результате взрыва автозаправочной станции в Кропивницком увеличилось до четырех человек. Они все госпитализированы в областную больницу.
Об этом сообщают в Главном управлении ГосЧС Кировоградской области. «В результате пожара травмированы четыре человека, они находятся в Кировоградской областной больнице. Это — двое сотрудников ГосЧС — начальник караула и старший помощник начальника дежурной смены и двое граждан 1960 и 1977 г. р.», — говорится в сообщении.
Тем временем журналисты «112 Украина» уточняют, что больше всех пострадал водитель автоцистерны, которая загорелась первой. Он с ожогами находится в реанимации. Также среди пострадавших — инженер заправки. «Люди, когда произошло возгорание, спасали свое имущество, водители пытались отбуксировать автомобили, чтобы на них не перекинулся огонь. Столб огня достигал нескольких десятков метров — его было видно со всех уголков города и даже за городом», — сообщают журналисты.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», взрывом и последовавшим за ним пожаром на автозаправке в Кропивницком были уничтожены четыре автоцистерны для сжиженного газа, шесть грузовых и восемь легковых автомобилей. Повреждены восемь легковых и два грузовых автомобиля, а также кровля здания.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?