На полигоне под Черниговом прогремел взрыв: первые детали ЧП

Происшествия

В поселке городского типа Гончаровское (Черниговская область) на общевойсковом полигоне прозвучал взрыв, в результате которого был травмирован один военнослужащий. Ранее сообщалось, что в Киевской области на полигоне во время учений взорвалась граната, пострадали двое солдат срочной службы.

Об этом сообщает оперативное командование «Север». Сообщается, что неизвестное взрывное устройство обнаружили двое военнослужащих, которые осматривали территорию. Один из них, нарушив правила безопасности, поднял, а потом выбросил найденный предмет.

«Один военный получил телесные повреждения средней тяжести. Его доставили в медицинское учреждение и оказали медицинскую помощь. Жизни военнослужащего ничего не угрожает. Второй военнослужащий остался невредимым. По данному факту назначено служебное расследование», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре 2018 года на военном полигоне в Ровенской области произошел взрыв, причиной которого стал разрыв артиллерийского снаряда. В результате ранение получил 19-летний контрактник.

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