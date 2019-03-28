Не бросил ребенка в беде: сеть впечатлил поступок украинского маршрутчика

Общество

В Запорожье 25 марта в маршрутку, которая курсирует до Бородинского микрорайона, бабушка посадила маленькую внучку. Водителя попросили проконтролировать, чтобы шестилетняя малышка не вышла раньше своей остановки.

Добравшись до нужной остановки водитель спросил у ребенка, будет ли её кто-то встречать.

Девочка ответила, что её встретит тётя, однако, та так и не появилась. Из-за этого у ребенка началась истерика. Водитель стал успокаивать маленькую пассажирку и сказал, что не уедет пока её не заберут. Также он предложил девочке позвонить тёте и уточнить, где она её ждет, передает IPnews.

После звонка выяснилось, что женщина ждала у входа в торговый центр «Континет». Маршрутчик подвез ребенка до самого магазина, после чего продолжил путь. Пассажиры поблагодарили водителя, что он поступил как настоящий мужчина, и не бросил ребенка в беде.

В сети восхищены поступком водителя и негативно отнеслись к действиям родственников девочки, которую они отправили ехать на маршрутке одну.

«Как вообще можно такого маленького ребёнка отпускать одного ехать в маршрутке, я не понимаю таких ленивых и безответственных родственников, а водителю респект)» — написала одна из пользователей.

«Мне одной кажется, что у ребенка странные родственники?» — спросила другая.

«Ну слава богу что есть такие хорошие среди водителей маршруток!» — добавила третья.

Как писали «ФАКТЫ», во Львове разгорается скандал из-за действий водителя маршрутного такси № 17. Там водитель маршрутки отказался вести девочку в школу, которая забыла деньги и не могла купить билет. И это произошло несмотря на то, что школьница имела право на льготный бесплатный проезд.

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