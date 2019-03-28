27.04 / 27.29 30.39 / 30.84
Киев: +4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

Не бросил ребенка в беде: сеть впечатлил поступок украинского маршрутчика

11:34 28 марта 2019 63
Водитель маршрутки
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье 25 марта в маршрутку, которая курсирует до Бородинского микрорайона, бабушка посадила маленькую внучку. Водителя попросили проконтролировать, чтобы шестилетняя малышка не вышла раньше своей остановки.

Добравшись до нужной остановки водитель спросил у ребенка, будет ли её кто-то встречать.

Девочка ответила, что её встретит тётя, однако, та так и не появилась. Из-за этого у ребенка началась истерика. Водитель стал успокаивать маленькую пассажирку и сказал, что не уедет пока её не заберут. Также он предложил девочке позвонить тёте и уточнить, где она её ждет, передает IPnews.

После звонка выяснилось, что женщина ждала у входа в торговый центр «Континет». Маршрутчик подвез ребенка до самого магазина, после чего продолжил путь. Пассажиры поблагодарили водителя, что он поступил как настоящий мужчина, и не бросил ребенка в беде.

В сети восхищены поступком водителя и негативно отнеслись к действиям родственников девочки, которую они отправили ехать на маршрутке одну.

«Как вообще можно такого маленького ребёнка отпускать одного ехать в маршрутке, я не понимаю таких ленивых и безответственных родственников, а водителю респект)» — написала одна из пользователей.

«Мне одной кажется, что у ребенка странные родственники?» — спросила другая.

«Ну слава богу что есть такие хорошие среди водителей маршруток!» — добавила третья.

Как писали «ФАКТЫ», во Львове разгорается скандал из-за действий водителя маршрутного такси № 17. Там водитель маршрутки отказался вести девочку в школу, которая забыла деньги и не могла купить билет. И это произошло несмотря на то, что школьница имела право на льготный бесплатный проезд.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.

Киев
+4

Ветер: 2 м/с  С
Давление: 755 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины