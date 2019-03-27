Украина

В сеть попало видео смертельного удара по позициям боевиков на Донбассе

Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады при поддержке боевой группы К-2 уничтожили позицию боевиков в районе населенного пункта Золотое, что на Луганщине. Свои позиции российско-оккупкционные войска обустроили в частном секторе, выгнав из домов мирных жителей. Ранее сообщалось, что эта же группа уничтожила командный пункт боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиз»), выложивший в сеть видео уничтожения позиции боевиков на Донбассе. «На одной из позиций в районе населеного пункта Золотое на Луганщине представители российско-оккупационных войск систематически провоцировали воинов ОС обстрелами из разных видов вооружения, в большинстве случаев, запрещенных Минскими договоренностями», — говорится в комментарии к видео. По словам офицера ВСУ, трое боевиков был ликвидированы, еще четверо — ранены.

Он также добавил, что с позиций, обустроенных прямо между домами мирных жителей, велись не только обстрелы опорных пунктов ВСУ, но и близлежащих населенных пунктов для дискредитации украинских военных.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе в районе населенного пункта Попасная бойцы ВСУ ликвидировали двоих боевиков, один из которых оказался командиром взвода российско-оккупационных войск.



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