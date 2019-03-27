- 12:40 Супрун рассказала, как помочь ребенку при отравлении бытовой химией
- 12:33 Известный нардеп впервые стала мамой: родила ребенка от коллеги по Раде
- 12:33 Грабителя, тяжело ранившего звезду тенниса, приговорили к 8 годам тюрьмы
- 12:29 В сеть попало видео смертельного удара по позициям боевиков на Донбассе
- 12:25 Известный телеведущий раскрыл семейный рецепт простого постного блюда
- 12:16 Крушение Boeing MH17 на Донбассе: стало известно о переговорах с участием России
- 12:13 Принц Чарльз с шиком в стиле Джеймса Бонда провез Камиллу по улицам Гаваны и с трудом избежал стрижки
- 12:01 Бывшего министра обороны СССР приговорили к 10 годам за ввод войск в Литву в 1991 году
- 11:58 Гвоздик — Нгумбу: прогнозы букмекеров на чемпионский бой
- 11:56 В Крыму появился герб Украины и надпись "Россия — оккупант": опубликовано фото
В сеть попало видео смертельного удара по позициям боевиков на Донбассе
Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады при поддержке боевой группы К-2 уничтожили позицию боевиков в районе населенного пункта Золотое, что на Луганщине. Свои позиции российско-оккупкционные войска обустроили в частном секторе, выгнав из домов мирных жителей. Ранее сообщалось, что эта же группа уничтожила командный пункт боевиков на Донбассе.
Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиз»), выложивший в сеть видео уничтожения позиции боевиков на Донбассе. «На одной из позиций в районе населеного пункта Золотое на Луганщине представители российско-оккупационных войск систематически провоцировали воинов ОС обстрелами из разных видов вооружения, в большинстве случаев, запрещенных Минскими договоренностями», — говорится в комментарии к видео. По словам офицера ВСУ, трое боевиков был ликвидированы, еще четверо — ранены.
Он также добавил, что с позиций, обустроенных прямо между домами мирных жителей, велись не только обстрелы опорных пунктов ВСУ, но и близлежащих населенных пунктов для дискредитации украинских военных.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе в районе населенного пункта Попасная бойцы ВСУ ликвидировали двоих боевиков, один из которых оказался командиром взвода российско-оккупационных войск.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт