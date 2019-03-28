Происшествия

Смерть роженицы от кори в Сумах: стало известно о массовой госпитализации медиков

В Сумах выявили массовое заболевание корью среди медиков. 5 медицинских работников из Областного перинатального центра госпитализировали с подозрением на корь. Сейчас они находятся в инфекционном отделении 4-й сумской городской больницы.

Напомним, 20 марта в Сумском областном роддоме умерла 24-летняя больная корью роженица. В Сумы женщину привезли рожать из Буринского района.

Как сообщает UA: Суми, 28 марта поступил еще один медработник.

По информации заведующей инфекционным отделением больницы Светланы Грищенко, у всех легкое и среднее течение болезни.

На днях вспышку кори выявили в детском соматическом санатории «Бердянский». Там заболели двое детей и двое работников отделения, где они находились.

Напомним, за период с 15 по 21 марта от осложнений кори в Украине скончались 4 человека, а всего с начала года это заболевание унесло жизни 14 украинцев. Такую оперативную информацию обнародовал Минздрав.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина стала лидером среди стран с наивысшим уровнем заболеваемостью корью. Об этом сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ). По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году в Украине было зафиксировано 35 120 случаев кори, а в 2017 году — 5 тысяч.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter