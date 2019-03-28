Корь в Украине: вспышку заболевания зафиксировали в детском санатории

Здоровье

В Запорожской области произошло ЧП — в детском соматическом санатории «Бердянский» зафиксировали пять случаев заболевания корью. Заболели двое детей и двое работников отделения, где они находились. Ранее сообщалось, что с 15 по 21 марта от осложнений кори в Украине скончались 4 человека, а всего с начала года это заболевание унесло жизни 14 украинцев.

Об этом сообщают в горсовете Бердянска. По предварительным данным, заболевшие дети приехали из разных регионов Украины. Один из них ранее был в контакте с заболевшим корью ребенком, но врач выдал справку, что таких контактов не было. Об этом сообщил завотделением эпидемиологического надзора и профилактики неинфекционных заболеваний Бердянского межрайонного отдела ГУ Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Александр Мацегора. По его словам, почти все дети, приехавшие в санаторий, были вакцинирован. Лишь некоторым из них не сделали прививки по религиозным предубеждениям родителей.

По итогам заседания комиссии, главврачу детского учреждения поручили провести анализ прививок всех работников заведения против кори. Тем, кому не исполнилось 30 лет, и у кого нет двух прививок, рекомендовали вакцинироваться.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Украина находится на первом месте из десяти стран, где в прошлом году было зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания корью.



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