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Украина возглавила антирейтинг по уровню заболеваемости корью
Украина стала лидером среди стран с наивысшим уровнем заболеваемостью корью. Об этом сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).
Так, корь в Украине достигла угрожающего уровня из-за кампаний против вакцинации, в результате чего люди отказываются от вакцинирования для предотвращения потенциально смертельных болезней.
По данным ЮНИСЕФ, Украина на первом месте из десяти стран, где в прошлом году было зафиксировано наибольшее количество случаев кори.
«Почти все эти случаи можно предотвратить, но при этом дети все равно заражаются… Корь — это болезнь, но очень часто реальной инфекцией является дезинформация, недоверие и халатность», — отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году в Украине было 35 120 случаев кори, а в 2017 году — 5 тысяч.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине продолжается эпидемия кори. Недавно в Киеве была зафиксирована первая в этом году смерть от кори. Таким образом, к восьми летальным случаям с начала года добавился еще один. Скончалась 57-летняя женщина, у которой на фоне инфекционного заболевания развились тяжелые осложнения: пневмония и, возможно, тромбоэмболия легочной артерии.
О том как отличить эту инфекцию от обычной ОРВИ, а также ответы на другие распространенные вопросы, связанные с корью, читайте в материале «ФАКТОВ»: Ребенка с симптомами кори вести в поликлинику не надо — врач обязан осмотреть его на дому.
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