Не расслабляйтесь: синоптик выступила с важным предупреждением для водителей

Украина

Ближайшей ночью в Украине снова будет морозно. Температура воздуха ожидается в пределах 0−4 градусов мороза, местами опасная гололедица. Днем 29 марта начнется потепление, которое начнется с Запада. Там ожидается + 9 + 13 градусов, на остальной территории + 5 + 9 градусов, в Одесской области до + 9 + 11 градусов. Такой прогноз составила синоптик Наталья Диденко.

Она напомнила водителям не только о ямах и выбоинах, появившихся на дорогах после зимы, но и об опасности скольких дорог для тех «гонщиков», которые считают, что уже пришла весна и можно не думать о гололедице.

«Весна освободила дороги от снега и каши, все расслабились, обрадовались… А вот о гололедице уж точно забыли. А зря. Ведь и прошлая ночь, и ближайшая полны нулями и „минусами“. А это значит скользкая дорога. И если пешеход нанесет вред только себе, упав на подмерзлый тротуар, то автомобиль может спровоцировать ДТП из нескольких машин. И пострадают люди, которые были внимательными, но, к сожалению, оказались вблизи легкомысленных „гонщиков“», — пишет Диденко.

По ее словам, осадков в Украине завтра не предвидится. Антициклон Irmelin вытолкают все дожди и снега на окраину континента.

В Киеве пятница будет сухой и умеренно теплой, днем ​​7 + 9 градусов. Но ближайшей ночью в столице еще холодно, 0−2 градуса мороза.

«В субботу-воскресенье будем греться и наслаждаться солнышком, ожидается существенное потепление», — отмечает синоптик.

Напомним, Наталья Диденко обещала, что 30 и 31 марта в Украине будут ясными и солнечными днями, а столбики термометров поднимутся до 14−19 градусов тепла.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по прогнозам синоптиков, второй и третий месяцы весны в Украине будут достаточно теплыми, без значительных осадков в апреле, но с дождями в мае.

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