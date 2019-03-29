Стиль жизни

Роман внучки королевы Елизавета принцесса Беатрис и бизнесмена-аристократа Эдоардо Мопелли Моцци набирает обороты. Недавно влюбленная пара посетила гала-прием Portrait Gala 2019 в Национальной портретной галерее в Лондоне, где также присутствовала Кейт Миддлтон. Это был первый совместный официальный выход в свет принцессы и Эдоарда, у которого имеется двухлетний ребенок от предыдущих отношений.

На этот раз, как сообщает Daily Mail, пара выбралась в престижный лондонский ночной клуб Annabel's. И компанию им составила мать Беатрис — 59-летня герцогиня Йоркская Сара Фергюсон. Ферги выглядела стильно и вместе с тем не по годам игриво — в оливково-зеленом платье длиной до колена, черной кожаной куртке, с сумочкой от Gucci стоимостью более 1400 долларов, а также в забавных черных бархатных туфлях, носки которых представляли собой кошачьи мордочки. Сара, как известно, сохранила титул герцогини после развода со средним сыном королевы — принцем Эндрю. Она лишится его только в случае повторного замужества. Фанаты королевской семьи мечтают о том, чтобы Эндрю и Сара, сохранившие дружеские отношения, снова поженились.

Сама 30-летняя Беатрис была одета во все черное — платье и бархатный жакет-смокинг.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», дизайнер свадебного наряда младшей сестры Беатрис, принцессы Евгении, опубликовал потрясающее фото внучки королевы Елизаветы.

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