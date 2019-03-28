Алла Пугачева удивила хулиганским образом на модном показе (фото)

Шоу-бизнес

Знаменитая российская певица Алла Пугачева, вопреки слухам о плохом самочувствии, удивляет поклонников цветущим видом. Она устроила грандиозный праздник в честь прихода весны, собрав в ресторане звездных гостей. 69-летняя артистка иногда появляется на светских мероприятиях. На днях она вместе с 5-летней дочерью Лизой посетила показ детской коллекции.

Лиза демонстрировала модные наряды на подиуме, а звездная мама наблюдала за показом в первых рядах. Для выхода в свет певица выбрала довольно смелый, молодежный наряд. Она облачилась во все черное: кожаные брюки и куртку, сапоги с блестящими пайетками, дополнила образ модной кепкой и стильными очками.

Кстати, в показе приняли участие дети российских знаменитостей, в том числе и Филиппа Киркорова.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Масим Галкин показал впечатляющие фото их роскошного замка в подмосковной деревне Грязь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter