27.07 / 27.32 30.41 / 30.85
Киев: +5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Алла Пугачева удивила хулиганским образом на модном показе (фото)

15:13 28 марта 2019 123
Алла Пугачева
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Знаменитая российская певица Алла Пугачева, вопреки слухам о плохом самочувствии, удивляет поклонников цветущим видом. Она устроила грандиозный праздник в честь прихода весны, собрав в ресторане звездных гостей. 69-летняя артистка иногда появляется на светских мероприятиях. На днях она вместе с 5-летней дочерью Лизой посетила показ детской коллекции.

Лиза демонстрировала модные наряды на подиуме, а звездная мама наблюдала за показом в первых рядах. Для выхода в свет певица выбрала довольно смелый, молодежный наряд. Она облачилась во все черное: кожаные брюки и куртку, сапоги с блестящими пайетками, дополнила образ модной кепкой и стильными очками.

Кстати, в показе приняли участие дети российских знаменитостей, в том числе и Филиппа Киркорова.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Масим Галкин показал впечатляющие фото их роскошного замка в подмосковной деревне Грязь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.

Киев
+5

Ветер: 3 м/с  C-В
Давление: 755 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины