Происшествия

Суд вынес первый приговор по делу о секс-скандале с Варченко

Бывшего сотрудника Управления государственной охраны Николая Рыженко, который проходил подозреваемым по делу об организации секс-скандала с заместителем главы департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александром Варченко, суд приговорил к 2 годам лишения свободы. Об этом говорится в материалах суда.

Как передают «Українськi Новини», подсудимый капитан Рыженко, работавший специалистом в Департаменте оперативного обеспечения охраны Управления государственной охраны, имел доступ к базам Министерства внутренних дел, а также к системе видеонаблюдения в Киеве.

Он предложил своему знакомому предоставлять ему конфиденциальную информацию из баз МВД за денежное вознаграждение.

Сотрудничество началось в июне 2018 года. Рыженко отсылал получаемую информацию через мессенджер Telegram и на электронную почту.

За каждую полученную информацию он получал по 200 гривен. С июня по октябрь 2018 года сотрудник УГО Рыженко поставлял преступникам персональные данные 37 граждан, в том числе и Варченко. За свои услуги он получил 15 тысяч гривен.

В ноябре 2018 года он был задержан. В феврале текущего года Рыженко заключил с прокурором Военной прокуратуры соглашение о признании вины.

В марте суд утвердил соглашение и приговорил экс-сотрудника УГО к 2 годам лишения свободы, но освободил с испытательным сроком 1 год.

Напомним, «секс-скандал с Варченко» касался киевской студентки Наталии Бурейко и высокопоставленного чиновника МВД Александра Варченко. Бурейко сначала заявила на своей странице в сети о домогательствах и угрозах со стороны Варченко. Позднее студентка признала, что сказала неправду. Также всплыла информация, что скандальный пост в соцсети появился, поскольку девушка разрешила неким третьим лицам попользоваться своей страницей.

Как писали «ФАКТЫ», блогеру Александру Барабошко, одному из подозреваемых в громком деле о секс-скандале в интернете, Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения до 29 апреля. До этой даты он должен носить электронный браслет и не может покидать Киев.

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