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Общество

С 28 марта пропуска для пересечения линии разграничения на Донбассе стали бессрочными

16:08 28 марта 2019 48
Знак «Стоп-контроль»
Инф. «ФАКТОВ»

Разрешения для пересечения линии соприкосновения на Донбассе, заявку на которые в СБУ подали, начиная с 28 марта 2019 года, не будут иметь ограничения срока действия. Также бессрочными будут и те заявки, которые переподали начиная с 28 марта. Ранее сообщалось, что с 1 марта все КПВВ перешли на новый график работы — пропуск людей и транспорта осуществляется с 7:00 до 18:30.

Об этом сообщает СБУ в «Реестре разрешений для перемещения лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областях». «Поданные и обработанные до 28 марта заявления имеют срок действия — один год. По его завершению заявки можно будет переподать со сроком действия «без ограничения», — добавляют в СБУ.

Для продления срока действия ранее предоставленного разрешения необходимо осуществить следующие шаги:

  • Авторизироваться на ресурсе под своим логином и паролем.
  • В разделе «История поданных заявлений» найти соответствующее заявление и нажать «вновь представить» и, руководствуясь подсказками, подать его, скорректировав (при необходимости) личные данные.

В спецслужбе подчеркивают, что кнопка «вновь представить» активируется за 2 месяца до окончания срока действия разрешения Заявления, которые не были переподаны до истечения установленного срока действия разрешения, будут удалены.

Также в СБУ предупреждают, что использование недействительных атрибутов доступа более пяти раз приведет к блокированию IP-адреса пользователя.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 24 марта украинская сторона собиралась открыть контрольный пункт въезда-выезда «Золотое» на линии разграничения в Луганской области, однако боевики, препятствующие этому, в очередной раз обстреляли позиции ВСУ в этом районе.

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