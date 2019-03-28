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С 28 марта пропуска для пересечения линии разграничения на Донбассе стали бессрочными
Разрешения для пересечения линии соприкосновения на Донбассе, заявку на которые в СБУ подали, начиная с 28 марта 2019 года, не будут иметь ограничения срока действия. Также бессрочными будут и те заявки, которые переподали начиная с 28 марта. Ранее сообщалось, что с 1 марта все КПВВ перешли на новый график работы — пропуск людей и транспорта осуществляется с 7:00 до 18:30.
Об этом сообщает СБУ в «Реестре разрешений для перемещения лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областях». «Поданные и обработанные до 28 марта заявления имеют срок действия — один год. По его завершению заявки можно будет переподать со сроком действия «без ограничения», — добавляют в СБУ.
Для продления срока действия ранее предоставленного разрешения необходимо осуществить следующие шаги:
- Авторизироваться на ресурсе под своим логином и паролем.
- В разделе «История поданных заявлений» найти соответствующее заявление и нажать «вновь представить» и, руководствуясь подсказками, подать его, скорректировав (при необходимости) личные данные.
В спецслужбе подчеркивают, что кнопка «вновь представить» активируется за 2 месяца до окончания срока действия разрешения Заявления, которые не были переподаны до истечения установленного срока действия разрешения, будут удалены.
Также в СБУ предупреждают, что использование недействительных атрибутов доступа более пяти раз приведет к блокированию IP-адреса пользователя.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 24 марта украинская сторона собиралась открыть контрольный пункт въезда-выезда «Золотое» на линии разграничения в Луганской области, однако боевики, препятствующие этому, в очередной раз обстреляли позиции ВСУ в этом районе.
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