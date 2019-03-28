Коломойский попал в базу "Миротворца"

Политика

Украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого считают спонсором предвыборной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского, внесли в базу сайта «Миротворец». Информация появилась 28 марта.

Основанием для внесения олигарха стало «сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни в Украине. Манипуляция общественно-значимой информацией. Организация распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале».

Также Коломойского обвиняют в продаже топлива ВСУ по завышенной цене.

Олигарху также вспомнили «нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран».

Напомним, глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Артур Герасимов сообщил, что Порошенко намерен подать в суд на телеканал «1+1» за «систематическую ложь и за распространение гигантских масштабов дезинформации».

Глава государства уточнил, что будет судиться не с журналистами телеканала «1+1», а с бизнесменом Игорем Коломойским, которому принадлежит канал.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter