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Коломойский попал в базу "Миротворца"
Украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого считают спонсором предвыборной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского, внесли в базу сайта «Миротворец». Информация появилась 28 марта.
Основанием для внесения олигарха стало «сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни в Украине. Манипуляция общественно-значимой информацией. Организация распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале».
Также Коломойского обвиняют в продаже топлива ВСУ по завышенной цене.
Олигарху также вспомнили «нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран».
Напомним, глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Артур Герасимов сообщил, что Порошенко намерен подать в суд на телеканал «1+1» за «систематическую ложь и за распространение гигантских масштабов дезинформации».
Глава государства уточнил, что будет судиться не с журналистами телеканала «1+1», а с бизнесменом Игорем Коломойским, которому принадлежит канал.
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