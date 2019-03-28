27.08 / 27.33 30.41 / 30.86
Киев: +4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Коломойский попал в базу "Миротворца"

18:49 28 марта 2019 127
Игорь Коломойский
Инф. «ФАКТОВ»

Украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого считают спонсором предвыборной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского, внесли в базу сайта «Миротворец». Информация появилась 28 марта.

Основанием для внесения олигарха стало «сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни в Украине. Манипуляция общественно-значимой информацией. Организация распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале».

Также Коломойского обвиняют в продаже топлива ВСУ по завышенной цене.

Олигарху также вспомнили «нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран».

Напомним, глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Артур Герасимов сообщил, что Порошенко намерен подать в суд на телеканал «1+1» за «систематическую ложь и за распространение гигантских масштабов дезинформации».

Глава государства уточнил, что будет судиться не с журналистами телеканала «1+1», а с бизнесменом Игорем Коломойским, которому принадлежит канал.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»

Киев
+4

Ветер: 2 м/с  C-В
Давление: 755 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины