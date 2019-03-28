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Общество

Предвыборный рекорд: в недостроенном доме в Днепре насчитали 670 прописанных жильцов

19:08 28 марта 2019 39
полиция
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 28 марта, в Днепре во время проверки сообщений об увеличении количества избирателей полицейские обнаружили частный дом по ул. Клубничной, в котором было зарегистрировано 670 человек.

Как сообщили в областном главке полиции, дом недостроенный, а все прописанные в нем люди зарегистрированы как избиратели.

Также проводилась проверка увеличения количества избирателей на избирательных участках, расположенных в помещениях больниц в Чечеловском и Амур-Нижнеднепровском районах города.

По всем сообщениям полицейские проводят проверки.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве обнаружено две квартиры, в которых официально зарегистрированы почти по 300 избирателей. Обе квартиры территориально относятся к избирательному участку 801 095. В квартире № 104 по улице Бондарской, 3 зарегистрировано 380 избирателей (а это четверть всех избирателей участка), а в соседнем доме по проспекту Правды, 88б в квартире 101 зарегистрированы еще 287 избирателей.

Напомним, СБУ стало известно о подготовке фейка, призванного дискредитировать силовиков перед выборами президента Украины.

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