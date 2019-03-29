Донецкий театр оконфузился из-за флага в украинских цветах: появилось забавное видео

Украина

Донецкий музыкально-драматический театр, некогда один из лучших театров страны, где до войны всегда были аншлаги и 70 процентов репертуара шло на украинском языке (это заслуга покойного худрука Марка Бровуна), с 2014 года стал площадкой для агитпропа боевиков «ДНР».

Вообще, культура на оккупированных территориях переживает весьма непростой период: в муздраме теперь проходят «инаугурации» главарей «ДНР», собрания активистов общественного движения «Донецкая республика», пошлые конкурсы красоты и концерты российских звезд, которых относят к категории «сбитых летчиков», дворцу молодежи решено присвоить имя Кобзона, горячо поддерживавшего «русский мир», в библиотеках устраивают чтения второсортные писатели из РФ (точнее графоманы) и т. д.

Читайте также: В Донецке опозорились с выставкой об «агрессии ВСУ», показав ракету из России

В ноябре прошлого года в театре поставили комедию «Красавчик из Швеции». По сюжету главный герой должен в какой-то момент предстать перед публикой в куртке в цветах флага своей страны. Но руководство театра (нынешний директор — дочь Бровуна Наталия Волкова, предавшая дело отца), видимо, решило, что, поскольку шведский и украинский флаг выдержаны в одной цветовой гамме, такое просто недопустимо. Поэтому героя облачили в «норвежскую» куртку. «За кого они нас держат?» — возмутился в соцсетях один из внимательных зрителей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Денис Пушилин рассказал о встречах с олигархом Ахметовым.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter