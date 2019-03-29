В Украине резко подорожает регистрация авто: названы суммы

Украина

МВД вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предлагает существенно повысить стоимость регистрации автомобиля. Постановка машины на учет подорожает более чем вдвое. Если сейчас регистрация автомобиля обходится в 485−519 гривен, то в новом законопроекте предлагаются следующие суммы:

1111,80 грн — для автомобилей и малотоннажного пассажирского транспорта с выдачей номерного знака;

963,56 грн — для двух- и трехколесных мопедов с объемом двигателя до 50 куб. см, в том числе электрических;

1019,15 грн — для мотоциклов, квадроциклов.

За перерегистрацию авто- и мототехники, когда меняется собственник, но остается прежний номер, предлагается взимать 926,50 грн.

Пока что новый законопроект является черновым, на сайте МВД есть возможность оставить замечания, предложения, возражения. В парламент документ может попасть не раньше мая. Авторы надеются, что во втором полугодии закон будет принят, а заработают новые нормы со следующего, 2020 года.

Какие еще новшества ожидают автовладельцев, читайте в статье «Получить водительское удостоверение в Украине станет дороже: что нужно об этом знать».

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