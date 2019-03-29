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Украина

В Украине резко подорожает регистрация авто: названы суммы

11:12 29 марта 2019 402
автомобиль
Инф. «ФАКТОВ»

МВД вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предлагает существенно повысить стоимость регистрации автомобиля. Постановка машины на учет подорожает более чем вдвое. Если сейчас регистрация автомобиля обходится в 485−519 гривен, то в новом законопроекте предлагаются следующие суммы:

  • 1111,80 грн — для автомобилей и малотоннажного пассажирского транспорта с выдачей номерного знака;
  • 963,56 грн — для двух- и трехколесных мопедов с объемом двигателя до 50 куб. см, в том числе электрических;
  • 1019,15 грн — для мотоциклов, квадроциклов.

За перерегистрацию авто- и мототехники, когда меняется собственник, но остается прежний номер, предлагается взимать 926,50 грн.

Пока что новый законопроект является черновым, на сайте МВД есть возможность оставить замечания, предложения, возражения. В парламент документ может попасть не раньше мая. Авторы надеются, что во втором полугодии закон будет принят, а заработают новые нормы со следующего, 2020 года.

Какие еще новшества ожидают автовладельцев, читайте в статье «Получить водительское удостоверение в Украине станет дороже: что нужно об этом знать».

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