Преступления Путина забудут: что ждет Украину при пророссийском президенте?

Украина

С 2014 года Россия проводит агрессивную политику против Украины. Сначала был аннексирован Крым, затем развязана война на Донбассе. Во всех этих эпизодах принимали участие российские военные без опознавательных знаков, присутствие которых в Украине Кремль отказывался признавать.

Волонтерское сообщество InformNapalm уже пять лет занимается выявлением и идентификацией российских военных, причастных к агрессии в Украине.

«У нас есть все доказательства присутствия российских военных на временно оккупированных территориях: например, путевочные листы мы находим, когда они отправляют бригады на Донбасс. Мы устанавливаем цепочку: каким образом этот военнослужащий относится к тому или иному российскому военному формированию», — рассказал в интервью «ФАКТАМ» спикер InformNapalm Михаил Макарук.

«У россиян есть одна очень интересная особенность. В 1995 году у них были так называемые ельцинские солдаты в Чечне, потом были путинские солдаты. В Грузии в 2008-м были миротворцы, на Донбассе — „вежливые люди“ и „зеленые человечки“. Что их объединяет? Безликость. А когда мы публикуем имя, фамилию, отчество, звание, должность, где, когда служил — это уже преступник, который имеет четкую классификацию и доказательную базу, который совершил свои преступления против человечества. Они не имеют срока давности», — пояснил Макарук.

При этом он предупредил о том, что ждет Украину при президенте, который захочет помириться с Россией.

«Если придет власть, которая начнет „дружбу — жвачку“ с Россией, все эти преступления забудутся. Мы со своей стороны, как волонтеры, сделали все, чтобы показать, что российские войска на Донбассе есть. С другой стороны мы передали эти факты профессионалам, которые могут это задокументировать и подать с юридической стороны в Гаагу», — добавил Макарук.

Полный текст интервью с Михаилом Макаруком читайте в «ФАКТАХ» в ближайшие дни.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по мнению социолога и исследователя путинизма Игоря Эйдмана, после смены правящей верхушки в России Кремль неизбежно решится на деоккупацию Донбасса и возвращение Крыма под контроль Украины.

«ФАКТЫ» также писали, что скандальные российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, которые неоднократно неуважительно высказывались об Украине и поддерживали аннексию Крыма, записали несколько видеосюжетов в поддержку кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter