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ДТП с переворотом на Житомирской трассе: появилось видео столкновения авто
В сети показали момент дорожно-транспортного происшествия с переворотом под Киевом. Ранее сообщалось, что на Житомирской трассе столкнулись ЗИЛ и Infiniti.
Кадры выложил ресурс dtp.kiev.ua «Водитель красного суперкара на высокой скорости, опережая лохов справа, задел грузовик и остановился уже на крыше», — говорится в комментарии к видео.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, грузовик сломался и остановился в первой полосе. Не успел водитель выйти и установить знак аварийной остановки, как в грузовик въехал Infiniti.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 28 марта под Киевом произошла массовая авария с участием более двадцати автомобилей. Машины столкнулись на одном участке Бориспольского шоссе. Причиной масштабного ДТП стал сильный гололед. К счастью, в результате столь крупного ДТП никто не пострадал.
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