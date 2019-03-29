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Происшествия

Названа причина масштабной аварии на железной дороге в Киеве

15:40 29 марта 2019 433
На месте инцидента
Инф. «ФАКТОВ»

В «Укразлізниці» объяснили причину ЧП на железнодорожной станции Киев-Демеевская 28 марта. В соответствии с сообщением пресс-службы перевозчика, схождение вагонов стало следствием неудовлетворительного содержания подъездных путей.

В компании напомнили, что резонансный инцидент с 7 грузовыми вагонами произошел поздно вечером, в 22:42. Указанные подъездные пути находятся на балансе ЧАО «Киев-Днепровское МППЖТ», не входящего в состав «Укрзалізниці».

В настоящее время специалисты компании ликвидируют последствия схождения.

К задержке поездов инцидент не привел. Расследованием причин инцидента занимается специально созданная комиссия.

Напомним, железнодорожный инцидент случился на Выдубичах, недалеко от улицы Промышленной. Состав был груженным. «ФАКТЫ» публиковали фото и видео с места происшествия.

А 19 марта в Тернопольской области с рельсов сошел поезд с пассажирами.

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