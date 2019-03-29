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Названа причина масштабной аварии на железной дороге в Киеве
В «Укразлізниці» объяснили причину ЧП на железнодорожной станции Киев-Демеевская 28 марта. В соответствии с сообщением пресс-службы перевозчика, схождение вагонов стало следствием неудовлетворительного содержания подъездных путей.
В компании напомнили, что резонансный инцидент с 7 грузовыми вагонами произошел поздно вечером, в 22:42. Указанные подъездные пути находятся на балансе ЧАО «Киев-Днепровское МППЖТ», не входящего в состав «Укрзалізниці».
В настоящее время специалисты компании ликвидируют последствия схождения.
К задержке поездов инцидент не привел. Расследованием причин инцидента занимается специально созданная комиссия.
Напомним, железнодорожный инцидент случился на Выдубичах, недалеко от улицы Промышленной. Состав был груженным. «ФАКТЫ» публиковали фото и видео с места происшествия.
А 19 марта в Тернопольской области с рельсов сошел поезд с пассажирами.
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