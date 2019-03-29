Готовят артиллерию: в разведке рассказали о подозрительной активности боевиков накануне выборов

Украина

Накануне президентских выборов в Украине боевики «ДНР» и «ЛНР» активизировались на передовой. По данным украинской разведки, противник обустраивает дополнительные командно-наблюдательные пункты, на которых обязательно предусмотрен корректировщик огня артиллерии. Об этом на ежедневном брифинге сообщил спикер минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

На первой линии обороны боевики сооружают ложные опорные пункты, чтобы ввести в заблуждение ВСУ и иметь альтернативу для выдвижения артиллерийских подразделений из глубины.

По информации ГУР, российские командиры активизировали подготовку соединений и частей «армий» боевиков к проведению провокаций накануне и во время проведения выборов президента Украины. Не исключено, что будет применяться запрещенное тяжелое вооружение.

Кроме того, с 28 марта в отдельных подразделениях российских оккупационных войск организовано досрочное возвращение военнослужащих из отпусков и командировок, личный состав переведен на казарменное положение.

Как сообщали «ФАКТЫ», вслед за боевиками «ДНР», устроившими в оккупированном Донецке выставку «свидетельств агрессии Украины против мирных жителей Донбасса» и разместивших в качестве экспонатов образцы вооружения российского производства, в том числе и фрагмент ракеты ЗРК «Тор», точно так же отличились и их луганские «коллеги».

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