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В СНБО заявили о подготовке покушения на Билецкого: появилась реакция СБУ
Заместитель секретаря Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Сергей Кривонос 29 марта сообщил о том, что им подано заявление в Службу безопасности Украины с информацией о вероятной попытке подрыва или имитации подрыва автомобиля, на котором ездит внефракционный нардеп, лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий. Такой информацией он поделился в эфире канала NewsOne.
«Есть проверенная информация, что есть попытка сделать провокацию: подорвать или сделать имитацию подрыва автобуса, на котором ездит Андрей Билецкий. Это может спровоцировать продолжение расшатывания ситуации в стране. Хотел бы предупредить об этой ситуации, и чтобы граждане понимали», — сказал Кривонос.
По его словам, пока что нет возможности сказать, где это должно было произойти.
«Есть информация о факте попытки создания провокации… Эти провокации могут дать толчок для обвинения и расшатывания ситуации», — добавил замсекретаря СНБО.
Подобное заявление Кривонос сделал и в эфире канала «Прямий»: «Есть попытка провести провокацию по имитации подрыва автомобиля Билецкого, что может привести к расшатыванию ситуации внутри страны».
Он добавил, что подал заявление в Службу безопасности Украины.
Ответ СБУ не заставил себя долго ждать: в ведомстве заявили, что начали проверку по заявлению заместителя секретаря СНБОУ.
«Служба безопасности Украины информирует, что начала проверку по обнародованной в СМИ заявлением заместителя секретаря СНБОУ Сергея Кривоноса. С целью полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств, изложенных в заявлении С. Кривоноса, Служба безопасности Украины предложила народному депутату Украины Андрею Билецкому предоставить объяснения по обнародованной в СМИ информации», — сказано в сообщении на сайте учреждения.
Напомним, что 11 марта Билецкий на пресс-конференции заявил, что после акций 9 марта президент Украины Петр Порошенко собирается «мстить» полку «Азов». По словам Билецкого, в Администрации Президента ведется активная разработка вопроса, как распустить полк, а также готовится физическое давление или даже устранение лидеров движения. После этого в СБУ высказали сожаление, что лидер «Нацкорпуса» Билецкий «дает возможность манипулировать собой». В ведомстве отметили, что «с нетерпением ожидают» обнародования конкретных данных, на которых базируются обвинения политика. В спецслужбе пообещали проверить эту информацию в рамках уголовного производства и обязательно довести результаты расследования до общественности.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 9 марта в Черкассах после выступления Порошенко на площади возле дома культуры «Дружба народов» националисты побежали к сцене, но их остановили полицейские. Возникла потасовка, во время которой площадь покинул кортеж автомобилей. Местный лидер «Нацкорпуса» взобрался на капот патрульного автомобиля, который ехал в составе колонны, но его быстро оттуда сняли. Кроме того, в среду, 27 марта, во время предвыборного митинга кандидата в президенты Украины Петра Порошенко в Виннице, произошло столкновение между представителями «Национального корпуса» и полицией.
На фото: Андрей Билецкий
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