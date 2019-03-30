Украина

На выходные дорожники обещают ряд перекрытий улиц. Так, с 08:00 30 марта до 23:00 7 апреля из-за ремонта деформационного шва на путепроводе по улице Драйзера (через ж/д линии скоростного трамвая) частично ограничат движение в месте выполнения работ.

С 08:00 30 марта до 23:00 3 апреля в связи с аналогичным ремонтом на улице Михаила Бойчука также введут частичное ограничение.

В «Киевавтодоре» просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

В городе набирают обороты дорожные работы: на улицах Федорова, Заболотного, Чернобыльской, Туполева, других магистралях ведутся ремонты. В этом году капремонты запланированы на многих дорожных объектах: на улицах Борщаговской, Милославской, Никольско-Ботанической, на площадях Софийской, Дарницкой, Вокзальной, проспектах Степана Бандеры и Космонавта Комарова, Столичном шоссе. Проведут реконструкцию и на Пейзажной аллее. Важным объектом строительства станет автодорога между улицами Довбуша и Броварским проспектом. В строительных планах дорожников — работы на Крещатике, дальнейшее обустройство Большой кольцевой дороги. На Владимирском спуске столицы перекроют движение, что вызвано строительством на Владимирской горке. Пешеходно-велосипедный мост, которыйсвяжет парки «Владимирская горка» и «Крещатый» (и он станет частью большого туристического маршрута от Львовской до Европейской площади), планируют открыть ко Дню Киева. Капитально отремонтируют путепроводы на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры, путепровод на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта, Борщаговский путепровод, пешеходный мост на пересечении проспекта Космонавта Комарова и улицы Василенко, другие объекты.

Продолжают ремонтировать мост Метро через Русановский пролив: идут работы по восстанавлению несущей способности балок прогоновых строений, обустраивают тротуары. В этом году специалисты будут ремонтировать и мост имени Патона. Кроме того, приступили ко второй очереди капитального ремонта путепровода на улице Алматинской (на объекте с 1959 года не велись такие работы). В прошлом году отремонтировали первый пролет сооружения, выполнили гидроизоляцию, уложили новое асфальтобетонное покрытие, установили опоры освещения и так далее. В этом году будут реконструировать второй и третий пролеты. Понемногу продолжаются работы и на Подольско-Воскресенском мосту, который через два года планируют открыть для автомобильного сообщения, а следующий этап — линия метро на Троещину.

Ранее уже сообщалось, что с 11:00 1 апреля до 23:00 28 апреля в связи с капремонтом деформационного шва на Южном мосту (в направлении движения с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе) в месте выполнения работ частично ограничат движение.

Напомним, что движение по Шулявскому путепроводу перекрыто — демонтируют его конструкцию. В апреле намерены несколько раз ненадолго частично перекрывать движение на проспекте Победы, так как будут разбирать балки моста (всего на мосту 17 пролетов по 12−14 балок). Но в целом работы будут проводиться в ночное время. Летом намечено повторное частичное ограничение (и тоже по ночам), когда будут собирать новые конструкции. На демонтаже заняты 116 специалистов и 50 единиц техники, здесь применяют уникальную технологию, что позволит проводить работы без длительного перекрытия проспекта Победы.

На время реконструкции Шулявского моста для автотранспорта предложили новую схему движения и изменили маршруты движения общественного транспорта.

На период работ на Шулявке столичный департамент транспортной инфраструктуры внес изменения в схемы движения автобусов общего пользования в режиме маршрутного такси:

- автобусы №№ 201, 239, 477 отправляются соответственно от б-р, а Кольцова, станции метро «Лыбедская», Демиевская площадь до улицы В. Гетьмана по своему маршруту, потом разворачиваются перед путепроводом в районе улицы Смоленской-В. Гетьмана, далее снова едут по своей линии;

- автобус № 427 в направлении станции метро «Дворец спорта» от ж/д станции «Киев-Волынский» до улицы Гарматной — по своей трассе, далее по улицам Борщаговская, В. Гетьмана, проспекту Победы, потом выруливает на привычную линию; в направлении ж/д станции «Киев-Волынский» от станции метро «Дворец спорта» до площади Победы по «родной» дороге, далее — проспект Победы — Воздухофлотский путепровод — улица Борщаговская — улица В. Гетьмана — и снова по действующему маршруту;

- автобус № 442 курсирует от станции метро «Политехнический институт», по переулку Политехническому, улицам Борщаговской, Гарматной, Машиностроительной, Василенко, проспекту Победы и до станции метро «Политехнический институт»;

- автобус № 455 в направлении Севастопольской площади от проспекта Свободы до проспекта Победы ходит по привычной трассе, далее следует по улицам Гарматная, Выборгская, В. Гетьмана и снова по своему маршруту; в направлении проспекта Свободы от Севастопольской площади до улицы В. Гетьмана по действующей схеме, далее по улицам Довженко, Дегтяревской, Лагерной, проспекту Победы и опять выходит на свою линию;

- автобус № 517 в направлении Севастопольской площади от улицы Ефремова до проспекта Победы едет как обычно, далее сворачивает на улицу Гарматную, едет по улицам Выборгской, В. Гетьмана и по своему маршруту; в направлении улицы Ефремова от Севастопольской площади до улицы В. Гетьмана курсирует привычным курсом, далее по улицам Довженко, Дегтяревской, Лагерной, проспекту Победы и снова по действующему маршруту.

Напомним, что из-заспортивных соревнований 6−7 апреля движение запретят на ряде столичных улиц. Инициативу проведения 9-го Киевского международного полумарафона, а также Чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических Федераций (ABAF) с полумарафона-2019 поддержали в горгосадминистрации (распоряжение № 528).

На перекрытии улиц сказываются и культурные мероприятия. Так, из-за фестиваля «Французская весна» вечером 30 марта транспорт не допустят на некоторые центральные улицы.

А ярмарки изменят движение автобусов №№ 6, 31, 61 и троллейбусов №№ 34, 37А. 30 марта из-запроведения распродаж на улицах Лисковской, М. Цветаевой и Иорданской движение автобусов №№ 6, 61 и троллейбусов №№ 34, 37А организовано:

— № 34 пойдет от улицы Северной по проспекту Героев Сталинграда, улице Маршала Тимошенко, мимо станции метро «Минская», улице Маршала Тимошенко, проспектам Героев Сталинграда и Степана Бандеры;

— № 37А — по трассе маршрута № 37 (улица Милославская -станция метро «Лесная»);

— № 6 проследует от Дарницкой площади до улицы Милославской (без заезда на улицу Лисковскую и улицу Радунскую);

-№ 61— от ж/д платформы «Троещина» до улицы Радунской (без заезда на улицу Лисковскую).

31 марта в связи с проведением ярмарки на улице Татарской автобус № 31 направят от станции метро «Политехнический институт» до улицы Отто Шмидта по привычной трассе, далее по улицам Отто Шмидта, Нагорной и снова по действующему маршруту.

Между тем станцию метро «Святошин» уже отремонтировали и приспособили для людей с инвалидностью. Также в процессе ремонта пришлось исправлять недостатки, допущенные при строительстве станции в 1971 году. Обновленная станция «Святошин» стала 13-й станцией с самым современным оборудованием. Восточный вестибюль станции (возле завода «Антонов») открыли, а западный закрыли на ремонт. Как пассажирам добираться до действующего входа в метро, можно определиться по представленной схеме. В подземной переходе размещена другая

Пассажиры, приезжающие к станции Святошин из пригорода, жилмассивов Беличи и Борщаговка, могут добраться от площади Героев Бреста к восточному выходу станции метро по Святошинскому путепроводу (по тротуарам с обеих сторон моста в направлении центра города).

Все старые станции подземки (таких сейчас насчитывается 15 из 52) планируют капитально ремонтировать. После окончания работ на станции метро «Святошин» придет очередь следующей станции — «Политехнический институт». А строительство метро на участке Сырецко-Печерской линии на массив Виноградарь уже перешло в активную стадию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter