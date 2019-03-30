В Киев прилетела муза легендарного Сержа Лифаря (фото)

Культура

В столицу Украины прилетела звезда парижской Гранд-Опера и воспитанница Сержа Лифаря Клод Бесси. Несмотря на преклонный возраст — 86 лет, знаменитая французская балерина до сих пор работает. В Киев Клод Бесси прилетела вместе со своим многолетним партнером, обладателем премии имени Нижинского Сирилом Атанасовым. В помещении Национальной оперы Украины Сирил провел мастер-класс для артистов балета, признавшись, что в восторге от украинской труппы!

— У вас много замечательных танцоров! — сказал Атанасов. — Надеюсь, мой мастер-класс был для них полезен.

Клод Бесси познакомилась со знаменитым хореографом, нашим соотечественником Сержем Лифарем, когда ей было всего пятнадцать лет. В то время Лифарь руководил труппой Парижской оперы. Хореограф раскрыл талант юной балерины, она стала его музой и любимой танцовщицей. В начале семидесятых годов Клод Бесси была назначена директором балетной школы Парижской оперы.

— У вас отличные и очень одаренные танцовщики, обладающие превосходной техникой, — сказала «ФАКТАМ» Клод Бесси. — Они произвели на меня впечатление во время недавних гастролей балетной труппы Национальной оперы в Париже. Я посетила несколько спектаклей и посоветовала артистам Гранд-Опера тоже сходить посмотреть, что такое настоящий балет!

— Какое ваше самое яркое воспоминание от знакомства с Сержем Лифарем?

— Папа привел меня в Парижскую оперу, когда мне было всего пятнадцать лет. По сути, Серж Лифарь научил меня всему — манерам, общению с людьми и, конечно, искусству танца. Я счастлива, что могу теперь побывать в тех местах, где он родился и вновь предаться воспоминаниям.

Известно, что руководитель балетной труппы Национальной оперы Украины Анико Рехвиашвили собирается возобновить в Киеве проведение балетного конкурса имени Сержа Лифаря.

Отметим, что 2 апреля исполнится 114 лет со дня рождения Сержа Лифаря.

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