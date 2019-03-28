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Избежать опухолей и импотенции: врачи рассказали, как сохранить здоровье при переходе на летнее время
Перевод часов на один час вперед весной считается оправданным с экономической точки зрения. В то же время многочисленные исследования доказывают, что переход на летнее время негативно сказывается на организме человека, пишет АиФ.
Прежде всего против перевода часов возражают астрономы: они уверены, что человеку необходимо жить по тому времени, которое приближается к астрономическому, то есть зимнему, смещаемому только на час от астрономического. Ведь именно зимнее время ближе всего к внутренним ритмам человеческого организма. Утреннее солнце может наполнить не только хорошим настроением, но и простимулировать всю систему организма, увеличить производительность и сопротивляемость к болезням.
Не меньше астрономов озабочены и медики: согласно статистическим данным ученых, в этот период возрастает число сердечных приступов на 10%.
Врачи уверены, что стабильный биоритм является крайне важным для человека. Колебания же биоритмов ведут к развитию злокачественных опухолей в организме. Кроме того, перевод на летнее время приводит к нарушению концентрации эпифиза, что может повлечь за собой импотенцию.
Кроме того, перевод стрелок может привести к излишней раздражительности, бессоннице, потере концентрации внимания. В отличие от зимнего времени, человек при переходе на летнее может чувствовать себя разбитым, вялым, слабым, могут обостриться различные болезни. Согласно статистике, в этот период даже возрастает количество аварий на дорогах.
Особо внимательными к своему здоровью, считают медики, следует быть людям старше 65 лет. В связи с переходом на летнее время шанс получить инсульт у них выше, нежели у других возрастных групп.
Чтобы избежать негативного воздействия процесса перехода на летнее время, медики советуют максимально сократить количество стрессовых ситуаций в своей жизни в этот период, избегать физических и эмоциональных нагрузок, устроить разгрузку для организма — без жирного, сладкого и алкоголя.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 26 марта, Европарламент принял решение отменить ежегодный переход на зимнее и летнее время в 2021 году.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?