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Весеннее обострение: в Крыму детей нарядили в военных и узников концлагерей (фото)
После недавнего празднования 5-летия аннексии Крыма, на оккупированном полуострове началось очередное «победобесие». В учебных заведениях идет подготовка к 9 мая и 75 годовщине освобождения Крыма от фашистов. Школьников наряжают в военную форму времен Второй мировой войны, раздают оружие, разыгрывают истории из концлагерей, облачая детей в наряды пленных. Фото в Twitter опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым.
«Симферополь. 25−26.03.2019г. бесконечные непроходящие диды», — пишет она.
Подписчики соцсети возмущены, считая, что детей нужно учить прекрасному и быть свободными, а не давать им в руки оружие, которое однозначно учит насилию.
«Было бы смешно, если б не было так грустно».
«Родители дЭбилы».
«У „внуков“ побеждённых фашистов есть, наверное, возможность играть в компьютерные „стрелялки“. Но „деды воевали“ и деревянные игрушки — это непреходящие скрепы».
«Когда некем похвалится из современников, хвалятся предками! Если бы они знали, насколько они печальны»
«Я так понимаю: ежедневно хотя бы один человек в Крыму в форме солдата второй мировой?»
«Я когда учился, тоже были конкурс строя и песни. Мы все это так ненавидели. Нас за месяц до этого дрессировали. Все эти пионерские линейки и прочая лабуда. Бред. Наверное, с этого у меня и началось не любовь к совку. Писал пионерские линейки выбивало питерские линейки. Знак?»
«Это что на полном серьёзе, они что детей к войне готовят. Детей надо учить прекрасному и оставаться свободными».
«Скоро праздник победобесия и весеннее обострение, нужно пополнять ряды в праздничных колонах. Министр труда РФ Максим Топилин заявил, что до 45% пациентов психоневрологических интернатов в России будут распущены по домам».
Некоторые пользователи Twitter сравнили «постановки из концлагеря» с капустником доктора Менгеля (немецкий врач, проводивший опыты над узниками Освенцима).
«Это капустник «доктор Менгеле и все, все, все».
«Выращивают новых фашистов — будущих Менгеле».
Как писали «ФАКТЫ», президент Российской Федерации Владимир Путин не намерен публично признавать ошибочность аннексии украинского Крыма, хотя говорит об этом в ближайшем окружении.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!