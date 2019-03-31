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Происшествия

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в жилом доме: фото и видео с места ЧП

13:38 31 марта 2019 93
Пожар в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на Новобеличах загорелся жилой дом, расположенный по улице Живописной. Судя по видео, которое публикуют в соцсетях, горит один из частных домов.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Ворзеле под Киевом произошел масштабный пожар на территории предприятия по изготовлению армейского обмундирования. Огнем была охвачена площадь в 1500 квадратных метров.

А 29 марта случился масштабный пожар в многоэтажном жилом доме в Оболонском районе Киева. Центром пожара стала квартира на четвертом этаже 16-этажной высотки. В результате пожара погибли два человека — женщина 78 лет и мужчина 77 лет. Пожилой мужчина скончался еще до прибытия спасателей, а за жизнь женщины пытались бороться врачи. Пенсионерку нашли без сознания у входа в квартиру и на «скорой помощи» отправили в больницу. Пострадавшая скончалась по дороге в медучреждение.

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