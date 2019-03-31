У омбудсмена недовольны ходом выборов в местах лишения свободы

Украина

В офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой заявили о выявленных нарушениях на закрытых участках по выборам президента, которые работают в пенитенциарных учреждениях.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что посетила Лукьяновское СИЗО в Киеве, где зафиксировала нарушения. Так, для организации работы было потрачено более двух часов, хотя голосование должно было начаться в 8:00. Представитель изолятора сообщил, что осужденные и сотрудники готовы к голосованию, но на месте не было членов участковой избирательной комиссии. В одном из помещений для голосования в СИЗО отсутствовали полицейские.

Денисова опубликовала видео своего визита в СИЗО в Facebook.

Как сообщают «Українськi Новини», на брифинге представители омбудсмена Вячеслав Петльованный и Андрей Мамалыга сообщили, что во время мониторинга мест лишения свободы они установили ряд нарушений. В частности, речь идет о несвоевременном открытии участков, плохих условиях для голосования и неподходящих помещениях.

Андрей Мамалыга также сообщил, что в Бучанской исправительной колонии (Киевская область) заключенным выдавали специальные карточки, которые они обязаны были сдать сотруднику администрации после голосования. По его мнению, это может свидетельствовать о нарушении тайны голосования и принципа свободного волеизъявления.

Напомним, в этом году на пост главы государства баллотируется рекордное количество кандидатов — 39. Изначально в Центральную избирательную комиссию подали документы 44 кандидата, но позже некоторые из них отказались от участия в выборах в пользу других. При этом в бюллетенях остались фамилии кандидатов, по которым не было решения ЦИК об отмене регистрации.

Подсчет голосов в ЦИК начнется после 20:00. Тогда же появятся и первые результаты экзит-поллов. Официальные итоги первого тура должны быть объявлены не позднее 10 апреля.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если этого не произойдет, второй тур президентских выборов проведут 21 апреля.

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