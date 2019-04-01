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Украина

Охлобыстин внезапно заговорил об убийстве Зеленского

7:40 1 апреля 2019 1439
Пореченков и Охлобыстин
Инф. «ФАКТОВ»

Российский актер Иван Охлобыстин, недавно вместе с коллегой Михаилом Пореченковым записавший клип в поддержку кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что шоумена хотят убить и что они «найдут способ его защитить».

Об этом Иван Охлобыстин написал на своей страничке в «ВКонтакте», передает «Обозреватель». Такая запись в социальных сетях появилась после того, как Зеленский в ответ на видео с Охлобыстиным и Пореченковым назвал их «идиотами».

«Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком. Вишь, как власть чарует! Мы не считаем его идиотом. Мы думаем, что он в опасности. Мы прощаем его. Чего бы там не было, Зеленский наш друг. Даже, если все плохо сложится, он тем же другом останется. И мы найдем способ защитить его, даже ценой своей жизни», — написал Иван Охлобыстин и добавил, что своим видео они «не преследовали никакой политической цели».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Михаил Пореченков, который посещал оккупированные Россией территории Донбасса, обиделся на «идиотов», заявил, что у Владимира Зеленского пропало чувство юмора и что тот станет «унылым президентом».

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