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В центре Харькова мужчина устроил стрельбу: в сети показали видео инцидента
В центре Харькова на улице Сумская произошел инцидент со стрельбой.
Напомним, в Киеве 22 марта ДТП закончилось стрельбой. А в Николаеве стрельба произошла из-за очереди в McDonald's.
В харьковском ЧП участвовали трое мужчин и девушка. Видео в Facebook опубликовал ресурс «Харьков 1654».
«Разборки с пистолетом на Сумской. Прямо в центре города. Никто не вызвал полицию, никто не заступился по единственной причине — пистолет», — пишет «Харьков 1654».
На ролике видно, как двое мужчин дерутся с третьим (спутником девушки). Они бьют его ногами, звучит нецензурная лексика. Затем слышен выстрел.
Девушка произносит слова: «Это травмат»,
Прохожие, которые стали свидетелями «разборок», не пытались помешать насилию.
Инциденты с оружием на мирной территории Украины случаются очень часто. 26 марта в Марганце Днепропетровской области местный депутат устроил стрельбу во время отдыха в одном из кафе. А в Днепре агрессивный местный житель стрелял по детям, которые шумели во дворе.
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