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Украина

ЦИК обработал 50% протоколов: как распределились голоса на данный момент

8:52 1 апреля 2019 633
Выборы
Инф. «ФАКТОВ»

На данный момент Центризбирком обработал 50.36 процентов протоколов. Ранее сообщалось, что ЦИК обработал более 90 процентов протоколов с зарубежных избирательных участков.

Тройка лидеров остается без изменений: шоумен Владимир Зеленский (30,2 процента), президент Украины Петр Порошенко (16,64 процента) и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (13,08 процента). Больше одного процента набрали девять кандидатов в депутаты (см. в таблице).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по данным из всех 199 избирательных округов по стране, явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52%.

Также сообщалось, что наиболее массовыми нарушениями во время голосования в первом туре президентских выборов были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.

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