Работает скрепой: в сети указали на главное предназначение Крымского моста (фото)

Украина

В сети показали свежие фотографии моста через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и страну-агрессора Россию. Ранее сообщалось, что оккупанты решили взять под особую охрану Крымский мост — к объекту направят специально созданную в Керчи бригаду росгвардейцев.

«Забор Ротенберга еще стоит. Вполне рабочий проект — судоходству мешает, скрепой работает, Ротенберга кормит вкусно… Все стабильно тут пока», — комментирует фотографии блогер RoksolanaToday&Крым.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Крыму задерживают зарплату работникам морских портов. В частности, докеры Керченского порта не получают деньги уже два месяца. На местных форумах и в социальных сетях крымчане подтверждают, что рабочим морских портов (не только Керченского) заработанные деньги вовремя не перечисляют.

Также сообщалось, что для просвечивания железнодорожных вагонов на подходах к Крымскому мосту установят сканеры. Приборы способны проводить распознавание материалов по эффективному атомному номеру, а также оценивать массу груза с погрешностью не более 10% - вероятно, для того, чтобы избежать перегруза и падения моста, который и так не отличается большой устойчивостью.

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