Не поделили землю: под Днепром мужчина застрелил соседа из охотничьего ружья (видео)

Происшествия

В Днепропетровской области мужчина застрелил соседа, с которым поссорился из-за границы между их домовладениями. ЧП произошло в Павлограде на улице Лиманской. Ранее сообщалось, что под Николаевом найден застреленным председатель сельского совета.

Как сообщают в отделе коммуникаций полиции Днепропетровской области, об убийстве сообщила в полицию вдова погибшего мужчины. «Полицейские выехали на место преступления и выяснили, что между соседями возник конфликт из-за распределения границы между домовладениями. Один из мужчин пошел домой, взял ружье и выстрелил в сторону своего оппонента. Пострадавший скончался на месте», — говорится в сообщении. По предварительной информации, неприязненные отношения между погибшим и задержанным продолжались уже долгое время.

Стрелка задержали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, орудие убийства изъято. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. Начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», В Полтаве на улице Гагарина мужчина открыл огонь из пистолета возле остановки общественного транспорта. ЧП случилось во время драки между троими мужчинами — они начали спор еще в общественном транспорте, а выйдя из него продолжили «общение».





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