Выборы 2019: в НАТО до окончания второго тура сохраняют молчание

Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что выборы в Украине еще не закончились и поэтому до окончания второго тура президентской гонки он не будет давать никаких комментариев. Об этом глава Альянса сказал на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, 1 апреля.

«Выборы — нормальная демократическая процедура для НАТО и для всех стран-союзниц, однако комментировать выборы в Украине можно будет после их завершения, то есть после результатов второго тура», — цитирует Столтенберга «Укринформ».

По его словам, рано комментировать итоги выборов, потому что впереди — второй тур.

«Важно, чтобы они были свободными и справедливыми. Поэтому стоит сейчас дождаться второго тура выборов в Украине перед тем, как делать выводы», — сказал Столтенберг.

Комментируя развитие отношений с Украиной, генсек НАТО отметил, что союзники по НАТО признают евроатлантические стремления Украины, и именно поэтому помогают нашей стране в осуществлении реформ и в развитии сектора безопасности и обороны. По его словам, Украине необходимо сосредоточить внимание именно на продолжении реформ, на совершенствовании структур безопасности и демократических институтов, включая борьбу с коррупцией.

Напомним, Йенсу Столтенбергу Североатлантический альянс продлил мандат до 30 сентября 2022 года.

Как сообщали «ФАКТЫ», миссия международных наблюдателей ОБСЕ, мониторившая ход голосования в Украине, назвала выборы президента 31 марта свободными и конкурентными.

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