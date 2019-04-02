Определилась первая область, где ЦИК обработала 100% протоколов

Украина

Полтавская область стала первой, где Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов. Об этом говорится на сайте комиссии.

Отмечается, что в области приняли участие в голосовании 735 906 избирателей.

Больше всего голосов в Полтавской области набрал Владимир Зеленский (35.62%), на втором месте — Юлия Тимошенко (15,86%), на третьем — Петр Порошенко (10,60%).

Юрий Бойко в регионе набрал 9,49%, Игорь Смешко — 7,66%, Олег Ляшко — 7,54%; Анатолий Гриценко — 5,27%, Александр Вилкул — 2,09%, Руслан Кошулинский — 1,06%, другие кандидаты — менее 1%.

Напомним, в воскресенье, 31 марта, в Украине проходили выборы президента. По их итогам ЦИК назначила второй тур, который состоится 21 апреля. До его проведения победителю первого тура президентских выборов в Украине Владимиру Зеленскому придется уточнить, каким образом он намерен достичь задекларированной цели избавить Украину от влияния олигархов, если его кампанию поддерживал олигарх Игорь Коломойский. Такое заявление сделал заместитель руководителя фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в Бундестаге Йоганн Вадефул, комментируя промежуточные результаты голосования.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров резко ответил российским критикам украинских выборов. По его мнению, россиянам не стоит уничижительно комментировать или критиковать выборы в Украине до тех пор, пока у них в стране не состоятся собственные свободные выборы президента.

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