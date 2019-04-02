Новые тренды в прическах: советы знаменитого стилиста (фото)

Стиль жизни

Весна — время обновления. Модницам всегда хочется блистать в новых нарядах. https://fakty.ua/300 179 Немаловажна в образе женщины и прическа. О новых трендах в окрашивании и стрижках «ФАКТАМ» рассказал всемирно известный голландский стилист Хууб Эйсинк, которому доверяли свои волосы знаменитые модели, кинозвезды и спортсмены.

— Хууб, в прошлом году вы вошли в ТОП-5 лучших стилистов-парикмахеров мира. От всей души поздравляю вас с успехом. Сколько же ваших коллег из разных стран приняли участие в состязании?

— Около 140 тысяч человек подали заявки. Международное жюри оценивало наши работы на конкурсе, который проходил в США. Для меня это был не первый опыт участия в престижном состязании. Четыре года назад я стал победителем конкурса Behind the Chair Big Shot в номинации «Цвет». В нем участвовали около 50 тысяч человек. Этот конкурс объявлен для парикмахеров по всему миру, каждый может отправить свои коллекции для участия в нем онлайн. Оцениваются техники окрашивания и стрижки.

*Хууб Эйсинк: «Красивая прическа делает женщину счастливее»

— Каковы же новые тренды в окрашивании волос?

— Тенденция, которая все еще продолжается, — «балаяж». Сейчас в тренде сочетать теплые и прохладные тона, они смешаны друг с другом. Еще одна модная техника — трафарет. Она позволяет создавать на волосах уникальные цветовые эффекты. Точки, ромбы, полосы… Это

очень креативно! Актуален рыжий цвет — точнее, комбинирование нескольких его оттенков. Для блондинок вошел в моду ледяной розовый оттенок. На самом деле он не выразительно розовый. Это более натуральный оттенок прохладного тона в блонде.

*В тренде трафаретная техника. Она позволяет создавать на волосах уникальные цветовые эффекты

— Каковы тенденции в женских стрижках?

— Хитом является сейчас стрижка боб. Причем, длина может быть абсолютно разной. Однако лично я предпочитаю боб с коротким затылком, очень плотно градуированный, с длинной челкой. Более длинные челки имеют естественный вид.

*Хитом является сейчас стрижка боб. Причем длина может быть абсолютно разной

— Какие тренды в мужских стрижках?

— Актуальны типичные английские стрижки. Но, если честно, мужчины не так часто следуют тенденциям. Они выбирают стиль, который им подходит. Короткие волосы или длинные — это не имеет особого значения. Важно чувство комфорта. А вот что действительно изменилось, так это то, что мужчины используют больше средств для укладки волос, чем когда-либо прежде. Воски, лаки для волос, гели… Когда-то мужчины приобретали один товар в моих салонах, сегодня они легко покупают два-три.

— Что сегодня, с вашей точки зрения, является антитрендом?

— Нарощенные длинные волосы.

— Ваши работы футуристичны. Как вы думаете, какие прически будут в будущем?

— Сегодня мужчины и женщины стремятся быть уникальными. Так будет и впредь. Женщинам нравятся длинные волосы. И это действительно красиво. На длинных волосах очень эффектно смотрится трафаретное окрашивание.

— Посоветуйте, пожалуйста, как сделать волосы блестящими и красивыми.

— Используйте шампунь и кондиционер, которые действительно заботятся о ваших волосах. Также важно делать маски. Избегайте средств с сульфатом, потому что они повреждают волосы и делают их тусклыми.

— Можно ли мыть их каждый день?

— Да. Прежде всего это зависит от вашего стиля жизни. Если занимаетесь спортом, вы должны мыть волосы ежедневно. Это не влияет неблагоприятно на их состояние. Но если у вас окрашенные волосы, имейте в виду, что нужно использовать шампунь для окрашенных волос, чтобы цвет сохранился на более длительный период времени.

— Как правильно мыть голову?

— Золотое правило таково. Сначала нужно очистить волосы и кожу головы. Для этого нанесите на волосы небольшое количество шампуня. Второе средство, которое вы наносите, должно быть предназначено для ухода за волосами.

— Какие заколки и резинки сейчас в моде?

— Признаюсь, я не люблю аксессуары в волосах. Но мне нравится, когда женщина надевает парик, чтобы изменить свою внешность на один день (как правило, в связи с каким-то поводом).

— Вы бывали в Украине?

— Нет, но хотел бы приехать в Киев в следующем году. Киев знаменит футболом и футболистами. К слову, у меня есть клиенты из Киева, которые сейчас живут в Нидерландах.

— Как вы стали стилистом?

— Когда я был маленьким, восхищался работой парикмахера. В 15 лет я поступил в частную академию, чтобы освоить эту профессию. Каждый день тратил на дорогу по три часа, но оно того стоило.

— Что вас вдохновляет на творчество?

— Люди на улице, мода, искусство, архитектура, природа. Почти все, что имеет уникальный или особенный цвет, форму или текстуру. Даже мои шесть сиамских кошек могут вдохновить меня своими оттенками в окрасе.

— Несколько лет назад я брала интервью у Пьера Кардена. Он сказал, что стильные наряд и прическа — хорошее начало дня. Вы согласны?

— На сто процентов. Ты чувствуешь себя лучше, когда твоя одежда и волосы красивы.

— Какой в вашей жизни был лучший комплимент от клиента?

— Как-то ко мне в салон пришла пятилетняя девочка с отчаявшейся мамой. У дочери были очень мелкие кудряшки. Расчесать их, придать им какую-то стильную форму было проблематично. Волосы девочки напоминали один большой вьющийся, взорвавшийся шарик на голове. Я сделал ей стильную стрижку, и в результате кудри стали более управляемыми. Малышка расплакалась, когда увидела себя в зеркале. Она обняла меня и сказала, что никогда не чувствовала себя такой счастливой и красивой, как сейчас. Улыбка на ее лице была для меня бесценна.

— Какую прическу вы мечтаете создать?

— У меня нет любимой прически, но я бы хотел, чтобы у меня были такие клиенты, как Леди Гага и Kэти Перри. Это яркие женщины, которые открыты для всего нового.

*Трафаретное окрашивание особенно эффектно смотрится на длинных волосах

— Какая прическа добавляет годы, а какая, напротив, делает моложе?

— Женщинам старше определенного возраста не рекомендую слишком длинные волосы. Они способны визуально сделать их обладательницу старше. С градуированной стрижкой и естественными цветами женщина выглядит моложе.

— Может ли прическа изменить жизнь человека?

— Да, стопроцентно. Вы чувствуете себя более комфортно и уверенно. Красивая прическа делает женщину счастливее.

Ранее о новых тенденциях в стрижках «ФАКТАМ» рассказала одесский стилист Виктория Врадий. Неоднократный призер международных чемпионатов по парикмахерскому искусству, Виктория следит за новыми трендами в окрашивании волос. Советами стилист поделилась с читателями «ФАКТОВ».

Фото Иво де Кок из альбома Хууба Эйсинка

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