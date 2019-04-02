«Наш цех в Луганске разграбили боевики»: как переселенец наладил производство на новом месте

Житейские истории

Николаю Белозерцеву уже за 60. Последние четыре года он мыкается с семьей по съемным квартирам в Харькове (за это время сменил их уже семь). Но жилье для него сейчас не самое важное в жизни. Главное — восстановить производство стиральных, сушильных и отжимных машин, чем занимался до войны. Когда его родной Луганск оказался под властью сепаратистов, Николай оставил там дом, бизнес и переехал в Харьков, где когда-то учился в университете на физика-ядерщика. Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о вынужденных переселенцах из Луганской области, которые сумели наладить в Киеве производство мебели, а также о семье крымчан, переехавших после аннексии полуострова в Полтаву и построивших там собственную электростанцию на солнечных батареях.



— В моем цехе в пригороде Луганска разместились боевики. Выгребли все: станки, инструменты, автомашины, приспособления, готовый к отправке товар, — с болью в голосе рассказывает Николай Белозерцев. — Когда узнал об этом, меня охватило такое отчаяние! Но жить дальше как-то надо было. Пока моя семья ожидала, что вот-вот вернемся домой, деньги закончились.

К счастью, появились сведения о предоставлении переселенцам финансовой помощи на развитие малого бизнеса. И мы засели за написание плана. У меня сын инженер-электрик, жена экономист, дочь бухгалтер. В общем, у всех математический склад ума, поэтому быстро сделали расчеты и получили стартовый капитал на возобновление утраченного производства. Закупили новое оборудование и материалы, арендовали производственное помещение и потихоньку начали подниматься на ноги.

Николай Никитич до сих пор в недоумении: как могла кучка сепаратистов захватить здание областного СБУ, в котором работали 500 вооруженных человек? Почему в самый ответственный момент руководитель управления уехал устраиваться на работу в Киев и бросил своих подчиненных на произвол судьбы? В результате в момент захвата здания в нем оставались всего несколько сотрудников, и целый склад оружия перешел в руки боевиков. Почему влиятельные на Донбассе люди не остановили вооруженный конфликт в самом начале? А если бы не переброшенные в первых числах апреля 2014 года в Харьков из Винницы 200 человек спецназа «Ягуар», то сегодня, наверное, была бы еще одна «недореспублика»? И где бы он тогда оказался с семьей? Эти мысли порой не дают спать. Иногда прошлое так давит на психику! Выручает только работа.

На новом месте Николай Белозерцев начал все с нуля. Раньше в его подчинении находился небольшой коллектив. 20 человек были как одна семья. Увы, судьба разбросала их: кто-то перебрался в Россию, кто-то нашел работу в Украине. Поэтому решившему возобновить производство в Харькове Белозерцеву пришлось искать новых специалистов.

В бизнесе Николай уже почти тридцать лет. Начинал соучредителем торгово-промышленной фирмы, которая продавала в том числе и крупногабаритные стиральные, сушильные машины и центрифуги, а также производила их ремонт. Досконально изучив устройство этой техники, Белозерцев решил изготавливать ее самостоятельно. И вот уже одиннадцать лет (с некоторым перерывом, связанным с войной) он обеспечивает прачечные социальных учреждений (больниц, детских домов, интернатов, домов престарелых, детсадов) и химчисток Украины профессиональным оборудованием под маркой «Альтаир» — всего 13 модификаций. На данный момент ряд производимой ранее продукции полностью восстановлен. Самая маленькая машина рассчитана на стирку 12 килограммов сухого белья, а есть и такие, которые за один раз стирают 25 и 50 килограммов. Техника для отжима и сушки белья тоже имеет разные мощности.



* Промышленная стиральная машина — один из образцов продукции, производимой семьей Белозерцева. Фото из альбома Николая Белозерцева

— Основное отличие наших машин от зарубежных аналогов — их стоимость, — рассказывает мой собеседник. — Они в два-три раза дешевле и на них всегда есть запчасти, в отличие от импортных. При этом устройства надежны и просты в эксплуатации, имеют компактные габариты. На всех моделях установлена компьютерная система управления, поэтому процессы выполняются автоматически. Наш персонал помогает покупателям подобрать комплектующие в зависимости от их требований и материальных возможностей, проводит пусконаладочные работы, гарантийный и постгарантийный сервис. Продукцию делаем только под заказ — на склад не работаем.

Новый импульс производство Николая Белозерцева получило в позапрошлом году, когда в трех областях Украины (Львовской, Полтавской и Харьковской) при поддержке Мирового банка был запущен проект Министерства социальной политики «Рука помощи». Проект рассчитан на малоимущих людей, в силу различных обстоятельств потерявших работу, и на внутренне перемещенных лиц. Основная задача — помочь им избавиться от зависимости социальных выплат, получить достойную работу или начать собственный бизнес.

— Я без колебаний подал бизнес-план на конкурс, — говорит Николай Белозерцев. — Грантовых денег для развития такого серьезного производства, как наше, не хватало. А брать банковские кредиты слишком дорого. В государственном проекте меня привлекло прежде всего то, что полученная беспроцентная ссуда гасится на протяжении трех лет за счет уплаченных налогов и обязательных социальных взносов. Если бы пришлось отдавать деньгами, я бы его не брал. А так за год вернул в бюджет 58 процентов того, что получил. Через три года я никому ничего не буду должен.

Точно так же защитили проекты жена Надежда, которая ведет бухгалтерию, сын Константин, занимающийся производственным процессом, и дочь Екатерина (на ней подготовка и ведение документации в системе закупок). В общей сложности от «Руки помощи» наша семья получила 200 тысяч гривен. Но опять же, не деньгами. Это стоимость закупленного оборудования, в котором мы нуждались: станки, сварочные аппараты, грузоподъемники, инструменты. Возможно, мы их купили бы и сами, но не сразу, поэтому раскрутка бизнеса на новом месте значительно растянулась бы во времени.

Николай Никитич считает, что адаптироваться на новом месте и не опустить руки ему помог предыдущий опыт предпринимательства.

— Я никогда ни на кого не надеялся в своей жизни, кроме себя самого, — говорит Белозерцев. — Начиная в Луганске, от государства не получил помощи. И сейчас, когда вынужден был возрождать все с нуля, не хожу и не прошу подачек. А поддержка проекта «Рука помощи» оказалась очень важной и своевременной. Моя семья с уверенностью смотрит в завтрашний день. Поэтому я не сомневаюсь, что вскоре мы приобретем и собственное жилье. На заработанные деньги.



* Николай Белозерцев: «В Харькове мне пришлось возрождать свой бизнес с нуля. Но сегодня я с уверенностью смотрю в завтрашний день». Фото автора

— Созданное Николаем Белозерцевым предприятие довольно успешное, а его продукция затребована на рынке Украины, — рассказывает координатор проекта «Рука помощи» Инна Шинкаренко. — Он привлек к своему бизнесу уже больше десяти человек, которые получают за свою работу достойную зарплату и платят налоги государству. Благодаря таким людям начинает возрождаться экономика страны.

— Насколько известно, при поддержке вашего проекта в стране получили финансовую помощь 237 участников, взявших к себе на работу 64 человека, а сумма уплаченных ими налогов составила на конец прошлого года около 2 миллионов 300 тысяч гривен. Не так много.

— Большинство из этих людей раньше государство содержало (в тех или иных формах) как малоимущих. А благодаря проекту «Рука помощи» они создали и развивают собственный бизнес, платят налоги, а некоторые, как Николай Белозерцев, уже стали работодателями. Кроме того, более 2100 человек были трудоустроены, около 900 взяли участие в оплачиваемых общественных работах. Ведь этот проект предусматривает привлечение людей (с учетом особенностей и стремлений каждого из них) к экономической активности. Финансовую помощь получили 92 предпринимателя, которые создали новые рабочие места и трудоустроили 189 человек. Это хорошие показатели.

Самое главное — мы отработали методы возврата на рынок труда людей, которые жили за счет дотаций от государства, а также способы легализации предпринимательской деятельности. Это совершенно новые для Украины механизмы, доказавшие свою эффективность. Опытом нашего проекта заинтересовались и в Европе. Надо заметить, что никто из тех, кто участвовал в проекте «Рука помощи», не прекратил свою деятельность.

Сейчас, пока проект приостановлен (в госбюджете на 2019 год не предусмотрено средств на предоставление финансовой помощи участникам), специалисты центров занятости, управлений социальной защиты населения продолжают консультировать участников и мониторят ведение бизнеса.

Местные власти очень просят продлить проект, видя в нем реальную поддержку населения, возможность развития предпринимательства. Например, во Львовской области благодаря проекту «Рука помощи» на социальных выплатах малообеспеченным семьям государство сэкономило более 3 миллионов гривен. Мы также надеемся, что Министерство социальной политики и Мировой банк, при поддержке которого состоялся пилотный проект, продлят его в этом году хотя бы в пилотных регионах. С бизнес-идеями к нам ежедневно обращаются жители не только пилотных регионов, но и со всей Украины.



Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о многодетной семье Сомовых, перебравшейся в июле 2014 года из Первомайска Луганской области на Полтавщину. Благодаря проекту «Рука допомоги» переселенцы стали успешными фермерами.

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