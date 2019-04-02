Происшествия

В Запорожье мужчина умер во время визита коллекторов, которые пришли его выселять

В Запорожье произошла трагедия, в которой участвовали коллекторы, пришедшие отобрать квартиру. Из-за долга по кредиту четверо неизвестных пытались выселить семейную пару из квартиры по улице Чумаченко, 40. Во время визита сердце хозяина жилья не выдержало и мужчина умер в своей квартире.

Как сообщает Gazeta.zp.ua, квартира, которую хотели отобрать у семейной пары Максимовых, находится в собственности их сына. В 2008 году банк, в котором он брал валютный кредит, обанкротился и его активы вместе с долгами перекупили.

Семья уже больше года судится за право собственности на квартиру. Их сын в это время находится за границей на заработках.

На данный момент полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.

Глава ОСББ по улице Чумаченко, 40 Максим Переплетчиков так описал ситуацию: «Я знал ситуацию этой квартиры. Сегодня после работы шел домой и заметил, что в подъезд заходят незнакомые люди. Они назвали себя владельцами этой квартиры. Если бы это было на самом деле, я бы это уже знал. Я отвечаю за дом, всех знаю, поэтому решил подняться вместе с ними. Двери были закрыты и они стали вызывать специальные службы, чтобы им попасть внутрь. Документов не показали. Потом пришел сосед. Открыл первую дверь -они воспользовались ситуацией и пошли в квартиру».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что делать, если коллекторы звонят и угрожают.

О том, как не стать банкротом и не попастся на удочку мошенников читайте в материале «ФАКТОВ»: «Украинцев обманывают на быстрых кредитах: как это работает».

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