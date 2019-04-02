- 14:57 В Украине уже 11 облгазов оштрафовали за доначисления в платежки
- 14:44 У Кремля появился шанс: генерал рассказал, что Путин будет делать с Зеленским
- 14:40 "Избитая" дочь Пугачевой напугала поклонников
- 14:39 В Запорожье мужчина умер во время визита коллекторов, которые пришли его выселять
- 14:34 Как украинцы будут отдыхать на Пасху: график выходных в апреле
- 14:26 В России в военной академии прозвучал взрыв: есть пострадавшие
- 14:02 Трусы Елены-Кристины Лебедь продают за 20 тысяч гривен
- 13:52 В Нежине автобус с пассажирами врезался в грузовик: есть пострадавшие
- 13:51 Декларировать валюту и доходы за рубежом больше не нужно: появилось разъяснение НБУ
- 13:47 Месси заработал больше Криштиану Роналду
В Запорожье мужчина умер во время визита коллекторов, которые пришли его выселять
В Запорожье произошла трагедия, в которой участвовали коллекторы, пришедшие отобрать квартиру. Из-за долга по кредиту четверо неизвестных пытались выселить семейную пару из квартиры по улице Чумаченко, 40. Во время визита сердце хозяина жилья не выдержало и мужчина умер в своей квартире.
Как сообщает Gazeta.zp.ua, квартира, которую хотели отобрать у семейной пары Максимовых, находится в собственности их сына. В 2008 году банк, в котором он брал валютный кредит, обанкротился и его активы вместе с долгами перекупили.
Семья уже больше года судится за право собственности на квартиру. Их сын в это время находится за границей на заработках.
На данный момент полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.
Глава ОСББ по улице Чумаченко, 40 Максим Переплетчиков так описал ситуацию: «Я знал ситуацию этой квартиры. Сегодня после работы шел домой и заметил, что в подъезд заходят незнакомые люди. Они назвали себя владельцами этой квартиры. Если бы это было на самом деле, я бы это уже знал. Я отвечаю за дом, всех знаю, поэтому решил подняться вместе с ними. Двери были закрыты и они стали вызывать специальные службы, чтобы им попасть внутрь. Документов не показали. Потом пришел сосед. Открыл первую дверь -они воспользовались ситуацией и пошли в квартиру».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что делать, если коллекторы звонят и угрожают.
О том, как не стать банкротом и не попастся на удочку мошенников читайте в материале «ФАКТОВ»: «Украинцев обманывают на быстрых кредитах: как это работает».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...