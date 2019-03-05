«Быстрые» кредиты под огромные проценты: как обманывают украинцев

Деньги

Не секрет, что деятельность всевозможных аферистов основана на невнимательности и доверчивости людей. Нередко мошенники «работают» в финансовой сфере, вынуждая граждан отдавать свои деньги. Но, оказывается, человек может стать банкротом после того, как сам взял в долг небольшую сумму. И не у откровенных аферистов, а у абсолютно легальной финансовой компании, предлагающей так называемые быстрые деньги.

В последние годы появились сотни организаций, предоставляющих людям небольшие кредиты, обещающих быстрое и простое оформление и якобы очень выгодные условия. Зачастую такие кредиторы размещаются в небольших киосках или маленьких офисах, расположенных в спальных районах городов. По статистике, сейчас в Украине работают 3625 филиалов финансовых компаний. Только за 2018 год украинцы взяли таких микрокредитов на общую сумму 24 миллиарда гривен.

Для того чтобы получить деньги в долг, достаточно предоставить паспорт и идентификационный код. Хотя при оформлении нередко, помимо номера телефона заемщика, сотрудники финансовой компании могут попросить телефоны родственников или близких — как поручителей. И человек, стремясь получить необходимую сумму, дает эту информацию.

Недавно журналисты ТСН провели эксперимент, обратившись за микрокредитом в тысячу гривен, и изучили условия, на которых выдается такая ссуда. Результаты оказались шокирующими.

За пользование кредитом в тысячу гривен ежедневно начисляется плата в 17 гривен. Если человек взял ссуду на пару дней, чтобы дожить до зарплаты, и быстро ее вернул, кажется, что это не так уж много. Но если он пользуется таким микрокредитом месяц, то, помимо тысячи гривен, ему придется вернуть еще 510 гривен. А это уже более 50% самого кредита. А если вдруг человек сможет отдать долг только через год, то проценты по кредиту составят 6205 гривен. Это в лучшем случае. Добавим всевозможные штрафные санкции и постоянно, с каждым месяцем, растущую процентную ставку, что зачастую указано в договорах, и окажется, что придется вносить более 1000% годовых от одолженной суммы.

Кроме того, на человека, не вернувшего ссуду в оговоренные договором сроки, начинают давить психологически. Ему и его близким, чьи телефоны были предоставлены финансовой компании, поступают звонки с угрозами. Возможны и визиты коллекторов домой — с требованием расплатиться деньгами или имуществом. При этом сумма задолженности стремительно растет, и в какой-то момент становится невозможно расплатиться, не продав свое ценное имущество, например машину или даже квартиру.

Более того, иногда даже вернув вовремя кредит и проценты по нему, человек остается должен. Такое возможно, если он не потребовал справку о закрытии счета. В этом случае ему будет сложно доказать, что он полностью рассчитался с финансовой компанией. И в какой-то момент, даже через год или два, появляются коллекторы и требуют вернуть астрономическую сумму задолженности, якобы накопившуюся за это время.

О том, стоит ли обращаться за деньгами к финансовым компаниям и как обезопасить себя и своих близких от огромных долгов и давления со стороны коллекторов, «ФАКТАМ» рассказал старший партнер Адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

— Насколько законна деятельность организаций, предлагающих гражданам так называемые быстрые кредиты? Ведь у них должна быть специальная лицензия?

— Эти организации должны являться финансовыми компаниями. Но лицензия нужна только в том случае, если они привлекают для своей деятельности чужие деньги. А если у такой компании есть уставной фонд, допустим, в 50 миллионов гривен и кредиты выдаются исключительно за счет собственных средств, то лицензия не понадобится. Ведь юридически первоначально люди им деньги не дают, а, напротив, у них берут, но под проценты. А вот размер этих процентных ставок — это уже отдельный разговор. Юридически же все правильно: такие компании могут свободно работать без лицензии.

— Обращаясь в подобные компании, люди заключают договоры, в которых прописаны кабальные условия возврата кредита и огромные штрафы. Да и процентные ставки предлагаются заоблачные. Это законно?

— Я считаю, что это не совсем законно. Данные правоотношения между заемщиком и финансовой компанией регулируются Гражданским кодексом, а также Законом «О защите прав потребителей», и нормы этих документов часто нарушаются. В большинстве случаев гражданам не дают полноценно ознакомиться с условиями договора и скрывают различными способами совокупную стоимость кредита. Поэтому сама выдача такого кредита в большинстве случаев не отвечает в полной мере требованиям законов, то есть производится с нарушением. Но в связи с тем, что зачастую суммы кредитов небольшие, люди не обращаются к юристам, и этим компаниям их правонарушения сходят с рук.

Кроме того, последние четыре года деятельность Национальной комиссии осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинкомуслуг), фактически парализована в связи с ожидающимся объединением этого ведомства с Нацбанком. Поэтому представители комиссии закрывают глаза на все нарушения финансовых компаний, выдающих «быстрые» деньги.

— То есть установление огромных процентных ставок по кредитам, в 1000 процентов годовых, и драконовских штрафов тоже законно?

— Да. К сожалению, это никем и никак не запрещено. Об этой ситуации уже много говорили в финансовых кругах, даже был разработан законопроект для урегулирования проблемы, но Нацбанк заблокировал документ.

— Тогда понятно, почему сейчас на каждом шагу открываются офисы или просто ларьки по быстрой выдаче кредитов населению.

— Конечно, сегодня это сверхвыгодный бизнес. По моим наблюдениям, из всего объема взятых «быстрых» кредитов около 80% возвращаются. В том числе с помощью вымогательства, телефонного терроризма и угроз. Но те 20% кредитов, которые люди не смогли и вряд ли смогут вернуть, не особо беспокоят кредиторов, ходя давление они продолжают. Когда кредитная ставка достигает 1000 процентов годовых, доходы компаний от такого бизнеса больше чем от торговли оружием и наркотиками. Даже если половина заемщиков не вернет деньги, финкомпании останутся в выигрыше.

— При заключении договора с заемщиком финансовые компании, кроме документов, требуют контактные данные родственников или друзей. И потом, в случае проблем с возвратом долга, на этих людей начинают оказывать давление коллекторы. Насколько это законно?

— В 2017 году Национальный банк Украины пролоббировал соответствующие изменения в закон о защите прав потребителей, посчитав их прогрессивными. Если раньше в этом законе была прямая норма, запрещающая терроризировать людей, звонить им, распространять о них информацию, то сейчас эту норму убрали.

— То есть теперь кто-то из моих знакомых или вовсе незнакомый человек может при оформлении кредита дать мой телефон. И если он не вернет деньги, то мне будут названивать коллекторы и требовать вернуть чужой долг?

— Да, к сожалению, это именно так. Тем не мене если вы собственноручно не подписывали никаких документов о поручительстве, то юридически не имеете к кредиту никакого отношения. Все угрозы в ваш адрес со стороны коллекторов — это только психологическая уловка, без юридического обоснования.

— И что в такой ситуации делать людям? Куда обращаться?

— В первую очередь нужно письменно обратиться в саму финансовую компанию, зафиксировав факт получения ими этого обращения. В заявлении указать, что вы не брали у них никаких кредитов и никакого отношения к этому не имеете. Написать о фактах давления на вас со стороны сотрудников компании или нанятых коллекторов. В дальнейшем, если компания не реагирует на ваше обращение и продолжает давление, нужно идти в полицию и подавать заявление о вымогательстве.

— Надо ли в полиции приводить доказательства факта вымогательства?

— Можно зафиксировать историю и количество звонков, поступающих на ваш номер от коллекторов. А их обычно очень много. Когда откроют производство, то уже официально эти данные будут сниматься с каналов связи и прилагаться к уголовному делу, подтверждая факты вымогательства и угроз.

— А аудиозапись с телефона является доказательством? Ведь сегодня большинство мобильных телефонов имеют функцию записи разговора?

— Вы можете сделать такую запись. Ничего страшного в этом нет. Единственная проблема в том, что в суде без разрешения следственного судьи запись не примут как доказательство. Поэтому после того, как будет открыто уголовное производство, а вымогатели продолжат свой телефонный терроризм, появится возможность официально получить эту запись по разрешению следственного судьи — с выполнением всех процессуальных норм.

— Как людям уберечь себя от подобных «быстрых кредитов»? Что делать, если человек уже с ними связался?

— Ну, первый совет — обходить такие организации десятой дорогой. Если же гражданин оказался в сложных жизненных обстоятельствах и таки решил взять деньги у финансовой компании, то в первую очередь нужно очень внимательно читать договор и прочие документы. К сожалению, как показывает опыт, люди, срочно нуждающиеся в деньгах, договор практически не читают. В этом самая большая проблема и именно на этом строятся все дальнейшие манипуляции. Если же человек в здравом уме, внимательно прочитает договор и посчитает, сколько он должен будет вернуть, то, поверьте мне, никогда не подпишет этот документ.

Впрочем, расчет делается на то, что люди нуждаются в деньгах срочно, выбора у них нет, а значит, они не будут особо вчитываться в документы. И, к сожалению, эта схема срабатывает.

— Кстати, в последнее время приобретают популярность всевозможные кредитные онлайн-сервисы. Причем все чаще возникают ситуации, когда компании, предлагающие такие услуги, либо мошенники, используя электронные копии документов граждан, оформляют от их имени кредиты и воруют эти деньги. А потом от человека требуют вернуть долг, к которому он не имеет никакого отношения. Как можно защитить себя в такой ситуации?

— В случае с кредитными махинациями через интернет ситуация довольно простая. Я еще ни разу не сталкивался с практикой, чтобы такие онлайн-фирмы обращались для взыскания задолженности в суд. Они передают дела различным коллекторским компаниям, которые традиционно начинают заниматься телефонным терроризмом и вымогательствам. К сожалению, под этим давлением большинство граждан соглашаются вернуть кредит, даже если его не брали, лишь бы их оставили в покое. Тем более что зачастую это не очень большие суммы, хотя бывает и 8−10 тысяч гривен. На это и рассчитывают так называемые кредиторы.

— И что делать людям, если от них требуют вернуть несуществующий кредит?

— Обращаться в полицию. Хотя эффективность наших правоохранительных органов в таких ситуациях довольно низкая, но заявление подавать нужно. А при этом, если человек уверен, что он прав, лучше игнорировать все претензии. И пусть эти кредиторы сами обращаются в суд. Я вас уверяю, они этого делать не станут, так как их задача — напугать человека и вынудить его самостоятельно отдать деньги. Суды в данную схему никак не вписываются, — подытожил Кравец.



Стоит напомнить, что недавно разгорелся скандал вокруг копании по онлайн-кредитованию Moneyveo.UA. Были зафиксированы случаи, когда с помощью этого сервиса мошенники получали кредиты от имени людей, которые об этом даже не подозревали. Договора открывались по электронным копиям документов, размещенным на сайте ProZorro. Большинство потерпевших — предприниматели, работающие на платформе государственных закупок, руководители фирм и ответственные лица, которые обязаны размещать сканы своих паспортов в открытом доступе.

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