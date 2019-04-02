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Шоу-бизнес

Избитая дочь Пугачевой напугала поклонников (фото)

14:40 2 апреля 2019 384
Кристина Орбакайте
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»
Известная российская певица Кристина Орбакайте, которая с возрастом все больше становится похожей на свою звездную мать Аллу Пугачеву, напугала поклонников. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram неожиданное фото — на ее лице видны следы побоев, синяки и кровь на губе.

В подписи под снимком певица поспешила успокоить поклонников, написав, что никто ее не был. Так певица решила повеселить подписчиков 1 апреля.

«С детства любила всех смешить дома и в школе. Поэтому сталкиваться с комедией в жизни, на сцене и в кино, не важно, трагикомедия или комедия положений, фарс или водевиль — всегда интересно», — объяснила Орбакайте.

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте

Звездные друзья певицы отреагировали на публикацию забавными смайликами, а вот поклонники всерьез возмутились, назвав шутку глупой и неуместной. Они попросили Кристину больше так не шутить и не пугать своих фанатов.

«Совсем не смешно», «Не ожидала от нее подобного», «Накличет себе», «Думала, еще одна пострадала от мужа-деспота! Нельзя так пугать», «Господи как я напугалась, первое, что пришло мне на ум, это кто сделал?», «Ну и шуточки, Кристина», «Очень глупая шутка», — пишут в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что известный хореограф Илона Гвоздева всерьез заявила о завершении танцевальной карьеры. Ее поклонники надеются, что это была лишь шутка. Разыграла в сети и телеведущая Леся Никитюк, показав округлившийся животик.

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